आरबीआई एमपीसी: आरबीआई गवर्नर ने साढ़े तीन साल बाद रेपो रेट बढ़ाने का किया एलान, आपकी ईएमआई कितने रुपये बढ़ेगी?

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण निर्णय घोषित कर दिया है। करीब साढ़े तीन वर्षों के अंतराल (फरवरी 2023) के बाद एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी बुधवार को दी। इस फैसले का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।

रेपो रेट बढ़ने पर ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा?

आरबीआई द्वारा रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत करने (0.25% या 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी) का सीधा मतलब है कि बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप वे होम लोन की ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी करेंगे।

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इस हिसाब-किताब को ऐसे समझें

यदि आपने 8.5% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए 30 लाख रुपये का होम लोन लिया हुआ है, तो आपकी मौजूदा मासिक ईएमआई करीब 26,035 रुपये होगी। ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी (यानी दर 8.75% होने) के बाद, यही ईएमआई बढ़कर लगभग 26,511 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार आपको हर महीने लगभग 476 रुपये (सालाना करीब 5,712 रुपये) अधिक चुकाने होंगे। इसके अलावा, कई बार बैंक ईएमआई की राशि बढ़ाने के बजाय लोन की समयावधि भी बढ़ा देते हैं, जिससे ग्राहकों पर कुल ब्याज का बोझ बढ़ जाता है।

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इसी तरह 50 लाख रुपये के लोन पर 25 साल की अवधि और 7.50 फीसदी ब्याज दर पर मासिक ईएमआई करीब 36,950 रुपये बनती है। रेपो दर बढ़ने के बाद यदि बैंक पूरी बढ़ोतरी ग्राहक तक पहुंचाते हैं, तो ब्याज दर 7.75 फीसदी हो जाएगी। इससे मासिक किस्त लगभग 817 रुपये बढ़कर करीब 37,767 रुपये हो सकती है। पूरे ऋण की अवधि में अतिरिक्त ब्याज का बोझ करीब 2.45 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। बड़े ऋणों पर यह बोझ और ज्यादा होगा। बैंक या तो मासिक किस्त बढ़ा सकते हैं या ऋण की अवधि बढ़ा सकते हैं। दोनों ही मामलों में कर्जदार को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा।