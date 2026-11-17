सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्तों के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आई है। ओडिशा सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का आधिकारिक एलान कर दिया है।

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यह नई बढ़ोतरी कब से लागू होगी और एरियर का क्या प्रावधान है?

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में राहत देने के फैसले के बारे में बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अब 60 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 63 प्रतिशत हो गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई यह 3 प्रतिशत की वृद्धि पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव से लागू की जा रही है:

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प्रभावी तिथि: यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी।

यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी। अवधि का लाभ: कर्मचारियों को 1 जुलाई से देय तिथि तक के बढ़े हुए भत्ते का पूरा लाभ प्रदान किया जाएगा।

कर्मचारियों के हाथ में कब और किस माध्यम से पहुंचेगा बढ़ा हुआ पैसा?

वेतन वृद्धि के क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने समय-सीमा और भुगतान का स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है:

नवंबर की सैलरी बढ़कर मिलेगी: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान नवंबर महीने के वेतन (सैलरी) के साथ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान नवंबर महीने के वेतन (सैलरी) के साथ किया जाएगा। नकद भुगतान की व्यवस्था: सरकार ने साफ किया है कि बढ़ी हुई डीए राशि का भुगतान कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ नकद (In Cash) रूप में दिया जाएगा।

ओडिशा सरकार के इस फैसले के मायने क्या हैं?

ओडिशा सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने और इसे 1 जुलाई से लागू करने का फैसला राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अहम वित्तीय संबल है। नवंबर के वेतन के साथ नकद भुगतान की व्यवस्था से कर्मचारियों को तात्कालिक राहत मिलेगी।