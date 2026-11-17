वैश्विक ई-कॉमर्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को व्यापक स्तर पर विस्तार देने का ऐलान किया है। कंपनी वर्ष 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) परियोजनाओं में 7 अरब डॉलर का ताजा निवेश करेगी।

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किन राज्यों में शुरू होंगे 934 मेगावाट के चार नए प्रोजेक्ट्स?

यह नया पूंजीगत आवंटन भारत में कंपनी द्वारा पहले से अनुबंधित $4 बिलियन के रिन्यूएबल एनर्जी निवेश के अतिरिक्त है। इस कदम के साथ अमेजन देश में कार्बन-मुक्त ऊर्जा की अग्रणी कॉर्पोरेट खरीदारों (Corporate Purchasers) में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। यह घोषणा भारत के ऊर्जा बदलाव और देश की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अमेजन ने इस नए निवेश के साथ ही उपयोगिता-स्तरीय (Utility-scale) पवन और सौर ऊर्जा की चार नई परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिनकी कुल क्षमता 934 मेगावाट (MW) होगी।

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कर्नाटक (विंड फार्म): कर्नाटक में 234 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। यह अब तक एशिया में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा अनुबंधित अमेजन का सबसे बड़ा विंड प्रोजेक्ट है।

कर्नाटक में 234 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। यह अब तक एशिया में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा अनुबंधित अमेजन का सबसे बड़ा विंड प्रोजेक्ट है। कर्नाटक (हाइब्रिड प्रोजेक्ट): राज्य में इसके अतिरिक्त 200 मेगावाट की संयुक्त सौर और पवन (Solar & Wind) हाइब्रिड परियोजना लगाई जाएगी।

राज्य में इसके अतिरिक्त 200 मेगावाट की संयुक्त सौर और पवन (Solar & Wind) हाइब्रिड परियोजना लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश: रा ज्य में 300 मेगावाट की क्षमता वाला एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट शुरू होगा।

ज्य में 300 मेगावाट की क्षमता वाला एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट शुरू होगा। राजस्थान: पश्चिमी राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा।

इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा इस प्रकार है:

कंपनी के अनुसार, ये सभी परियोजनाएं दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements- PPAs) के जरिए सुरक्षित की गई हैं, जिनके तहत किसी विशेष पवन या सौर परियोजना से बिजली खरीदने का प्रत्यक्ष करार किया जाता है।

अमेजन के मौजूदा पोर्टफोलियो और उत्पादन क्षमता पर इसका क्या असर होगा?

कंपनी के पहले से अनुबंधित $4 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जब पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, तो उनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता 2 गीगावाट (GW) से अधिक हो जाएगी। यह क्षमता सालाना 35 लाख से अधिक भारतीय घरों की बिजली आवश्यकताओं के बराबर स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम होगी।

वर्तमान में भारत में अमेजन के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में शामिल हैं:

14 यूटिलिटी-स्केल विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स, जो सीधे राष्ट्रीय ग्रिड में कार्बन-मुक्त ऊर्जा जोड़ते हैं।

देश भर में कंपनी के परिचालन परिसरों (Facilities) पर लगी 43 ऑन-साइट रूफटॉप सोलर इकाइयां।

कुल मिलाकर, कंपनी भारत में अब तक 57 क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का संचालन और विकास कर रही है।

वैश्विक स्तर पर अमेजन 700 से अधिक प्रोजेक्ट्स के जरिए 40 गीगावाट से अधिक कार्बन-मुक्त बिजली क्षमता में निवेश कर रहा है।

इस निवेश के कॉर्पोरेट लक्ष्य और सरकारी प्रतिक्रिया क्या है?

कंपनी का यह भारी निवेश उसके उस नए वैश्विक लक्ष्य से जुड़ा है, जिसके तहत वह 2030 तक अपने बिजली परिचालन की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) में 65 प्रतिशत की कटौती करना चाहती है (2019 के बेसलाइन के मुकाबले)। यह कदम अमेजन के 2040 तक नेट-जीरो कार्बन बनने के 'क्लाइमेट प्लेज' लक्ष्य का हिस्सा है।

"ऐसे निवेश भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सतत आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वैश्विक कंपनियों के बढ़ते भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है।"

भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिए क्या हैं मायने?

अमेजन की मुख्य स्थिरता अधिकारी (Chief Sustainability Officer) कारा हर्स्ट ने कहा कि 7 अरब डॉलर का यह अतिरिक्त निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को मजबूती प्रदान करेगा।वहीं, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस निवेश का स्वागत करते हुए कहा:

अमेजन की यह दीर्घकालिक पूंजी प्रतिबद्धता देश के रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और ग्रिड स्थिरता को बढ़ावा देगी। वर्ष 2030 तक भारत में कुल $48 बिलियन के नियोजित निवेश और 2070 तक देश के नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में यह कॉर्पोरेट भागीदारी स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखला और रोजगार निर्माण में उत्प्रेरक साबित होगी।