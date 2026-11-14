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गोल्डमैन सैक्स का अनुमान: 2027 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी होगी? भारत की रफ्तार दमदार

Sat, 14 Nov 2026 07:19 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 14 Nov 2026 07:19 PM IST
सार

  • 2027 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.8 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा कीमतों में कमी और AI निवेश इसमें अहम भूमिका निभाएंगे।
  • भारत की वृद्धि 7.2 फीसदी रहने की उम्मीद है, जबकि महंगाई में कमी आ सकती है।

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Goldman Sachs' Big Forecast: Global Economy to Surge in 2027, India's Growth Also Strong
भारतीय अर्थव्यवस्था। - फोटो : amarujala

विस्तार
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गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के अनुसार 2027 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.8 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 2026 के अनुमानित 2.7 फीसदी की वृद्धि से थोड़ा अधिक है। ऊर्जा कीमतों में कमी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में लगातार निवेश से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी 'ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2027' रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

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कम ऊर्जा कीमतें और एआई से संबंधित मजबूत निवेश, सख्त वित्तीय स्थितियों और सरकारी खर्च में कमी के प्रभाव को संतुलित करेंगे। गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री और प्रमुख जन हैट्जियस ने कहा कि 2027 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ठोस लेकिन सामान्य रहेगी। हालांकि, 2026 में वैश्विक वृद्धि को आकार देने वाले कई कारक अलग दिखेंगे।

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वैश्विक वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं?

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऊर्जा कीमतें, जिन्होंने 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर दबाव डाला था, 2027 में इनका मामूली असर पड़ेगा। आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स के कमोडिटी विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमतें 2027 के अंत तक 78 डॉलर प्रति बैरल तक गिर जाएंगी। वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कीमतों में भी इसी तरह की कमी आएगी। हालांकि, यूरोप को उच्च ऊर्जा लागतों से दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

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प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का क्या हाल रहेगा?

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2027 में वैश्विक AI निवेश बढ़कर 1.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। यह 2026 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्डवेयर पर अधिक खर्च इसका मुख्य कारण होगा। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अकेले AI निवेश 2027 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 0.4 प्रतिशत अंक का योगदान दे सकता है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारत की वृद्धि 2027 में 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है। यह 2026 के 7.9 फीसदी से कम है, लेकिन 6.8 फीसदी के आम सहमति अनुमान से अधिक है। चीन की अर्थव्यवस्था 2027 में 4.5 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी।

क्या महंगाई कम होगी और क्या जोखिम हैं?

गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि ऊर्जा कीमतों में गिरावट से वैश्विक महंगाई कम होगी। अमेरिका में, व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक द्वारा मापी गई मुख्य महंगाई 2027 के अंत तक 2.4 फीसदी तक गिरने का अनुमान है। यह 2026 के अंत में 3.2 फीसदी थी। हालांकि, रिपोर्ट ने वैश्विक वृद्धि परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिमों की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि ईरान युद्ध में फिर से वृद्धि ऊर्जा कीमतों को बढ़ा सकती है। बड़े सरकारी घाटे से उधार लागत बढ़ सकती है। क्षमता बाधाओं, नियामक चुनौतियों या कमजोर मांग के कारण AI निवेश उम्मीद से कम होने पर भी वैश्विक आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ सकता है।

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