दिवाली से पहले फिर चमका सोना: त्योहारों की मांग से कीमतों में दर्ज हुई रिकवरी; जानें क्या हैं आज के ताजा भाव?

दिवाली के त्योहार से ठीक पहले घरेलू सर्राफा बाजार में रौनक लौटती दिखाई दे रही है। बीते अक्तूबर महीने में आई तीखी गिरावट के बाद, त्योहारों के सीजन में ज्वैलर्स और रिटेल खरीदारों की ओर से आई नई मांग ने सोने की कीमतों को सहारा दिया है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोने के दामों में रिकवरी दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों और निवेशकों की निगाहें एक बार फिर सर्राफा बाजार पर टिक गई हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डॉलर की चालग्, अमेरिकी चुनाव की सरगर्मियों और क्रूड ऑयल के दामों ने बाजार के मिजाज को प्रभावित किया है।

दिल्ली में क्या रहे ताजा भाव?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले शनिवार को सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। व्यापारियों के अनुसार, दिवाली के निकट आते ही सर्राफा विक्रेताओं और खुदरा खरीदारों ने खरीदारी बढ़ा दी है, जिससे घरेलू कीमतों को मजबूत सहारा मिला है। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई कमजोरी ने भी डॉलर-मूल्य वाले बुलियन का आयात महंगा कर दिया, जिससे स्थानीय स्तर पर भाव में तेजी देखी गई। वहीं दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में स्थिरता बनी रही और स्थानीय कारोबारियों के अनुसार यह सभी करों (टैक्स) सहित 1.86 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही।

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अक्तूबर में हुई बड़ी गिरावट का सर्राफा बाजार पर क्या असर पड़ा?

सोमवार को आई यह बढ़त अक्तूबर के दौरान बाजार में आई भारी बिकवाली के बाद राहत बनकर आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्तूबर महीने के दौरान सोने की कीमतों में 7,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि 30 सितंबर को इसका स्तर 1,49,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी में इससे भी अधिक तीखी गिरावट देखी गई और यह इसी अवधि के दौरान 2.32 लाख रुपये प्रति किग्रा के स्तर से 46,000 रुपये टूट गई थी। ब्रोकरेज फर्म लेमन के रिसर्च हेड गौरव गर्ग के अनुसार, "सोमवार को सोने की कीमतों में आई तेजी अक्तूबर के अंत में देखी गई भारी बिकवाली के बाद रिकवरी का एक प्रयास है"। गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी भी कीमती धातुओं के बाजार पर दबाव बनाए हुए हैं।

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अंतरराष्ट्रीय कारक क्या संकेत दे रहे हैं?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोमवार को कीमती धातुओं के दामों में मजबूती दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड (हाजिर सोना) 24.18 डॉलर यानी लगभग 1 प्रतिशत उछलकर 3,899.73 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी 2 प्रतिशत से अधिक चढ़कर 50.25 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। इससे पहले शुक्रवार को सोने में भारी गिरावट आई थी, जब यह लगभग 4 प्रतिशत गिरकर 3,875.55 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर पर आ गया था, जो एक साल से अधिक समय का सबसे निचला स्तर था। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च एनालिस्ट व वीपी जतिन त्रिवेदी के अनुसार, "उच्च ब्याज दर माहौल की उम्मीदों और 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता के बीच वैश्विक स्तर पर निवेशकों की धारणा सतर्क बनी हुई है"। त्रिवेदी का मानना है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण और चुनावों के नतीजों के आकलन के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

आगे सर्राफा और कमोडिटी बाजार में किस तरह का रुख रहने की उम्मीद?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सर्राफा बाजार में निकट भविष्य में मिला-जुला और सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। मिराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन और तेहरान के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए कूटनीति को एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। सिंह का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे बने रहने के कारण अल्पावधि में और कमजोरी की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन के दौरान मजबूत मांग सर्राफा कीमतों के लिए एक महत्वपूर्ण ढाल का काम कर रही है।