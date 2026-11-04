सर्राफा बाजार: दिल्ली में सोना 4800 रुपये चढ़कर ₹1.46 लाख के पार, चांदी ₹1.93 लाख पर; क्या त्योहारी बना कारण?

दिल्ली में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में बुधवार को जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। त्योहारी खरीद में तेजी और वैश्विक बाजारों में मजबूत उछाल से सर्राफा दरें बढ़ीं। दिल्ली में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 4,800 रुपये बढ़कर 1,46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 9,000 रुपये उछलकर 1,93,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

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कीमतों में यह उछाल क्यों आया?

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, सोने का यह भाव मंगलवार के 1,41,800 रुपये के समापन स्तर से बढ़ा है। इसमें सभी कर शामिल हैं। चांदी भी पिछले सत्र के 1,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,93,000 रुपये हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत सुधार से सोने को समर्थन मिला। घरेलू बाजार में त्योहारी मांग में भी सुधार हुआ है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के शोध प्रमुख राजीव शरण के अनुसार, यह सुधार त्योहारी मौसम की तैयारी कर रहे खरीदारों को राहत दे सकता है। सोना अक्तूबर के अपने उच्चतम स्तर से करीब 8 फीसदी गिर चुका था। उन्होंने हालिया मूल्य सुधार का कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर को बताया। बढ़ी हुई बॉन्ड आय और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कम होना भी वजह थीं। इन कारकों ने व्यापारियों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग को बढ़ावा दिया था। पिछली धनतेरस पर सोने की कीमतें साल-दर-साल करीब 65 फीसदी बढ़ी थीं, जबकि इस बार यह 5-7 फीसदी ही बढ़ी है।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति है?

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 113.72 डॉलर या 3 फीसदी उछला। यह 4,043.93 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। सोना फिर से 4,000 डॉलर के निशान से ऊपर आ गया है। चांदी भी 4.5 फीसदी बढ़कर 52.03 डॉलर प्रति औंस हो गई। मीरा एसेट शेयरखान के कमोडिटीज प्रमुख प्रवीण सिंह ने बताया कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद डॉलर कमजोर हुआ। इससे सर्राफा को समर्थन मिला।

आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी?

प्रवीण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के दोनों सदनों को नियंत्रित करने वाले डेमोक्रेट्स प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर अधिक नियामक जांच ला सकते हैं। वे डेटा केंद्र निवेश को धीमा कर सकते हैं। इससे संभावित रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जतिन त्रिवेदी ने कहा कि निवेशक डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड आय और फेडरल रिजर्व की नीतिगत रुख पर नजर रखेंगे। यह देखना होगा कि क्या सर्राफा की तेजी बनी रह सकती है।