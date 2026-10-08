एक्सप्लेनर: भारत में स्टारलिंक को लेकर मस्क और सरकार क्यों आमने-सामने, भेदभाव के दावों में कितना दम?

हाल में स्टारलिंक को लेकर कौन-कौन से मामले सामने आए?

स्टारलिंक की सुरक्षा को लेकर भारत में इसके उपकरण मिलने के कुछ मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।



मणिपुर में हालिया दावा: सोशल मीडिया पर हाल में दावा किया गया कि म्यांमार सीमा के पास मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी समूहों से सुरक्षा बलों ने स्टारलिंक के उपकरण बरामद किए हैं।



एलन मस्क ने इस दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर स्टारलिंक के उपग्रह संकेत बंद हैं। एक्स पर डोजडिजाइनर नाम के अकाउंट ने भी सवाल उठाया कि जब भारत के ऊपर संकेत बंद हैं, तो भारत में कोई उपकरण स्टारलिंक नेटवर्क से कैसे जुड़ सकता है। मस्क ने इस बात का समर्थन किया। हालांकि स्टारलिंक के दुरुपयोग को लेकर भारत में पहले कुछ और मामले भी आ चुके हैं।



अंडमान-निकोबार मामला: नवंबर 2024 में म्यांमार में पंजीकृत एक नाव से करीब 6,000 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया गया था। इसी कार्रवाई में स्टारलिंक मिनी उपकरण भी मिला। पुलिस ने आशंका जताई थी कि इसका इस्तेमाल समुद्र में संचार और दिशा तय करने के लिए किया गया हो सकता है।



पंजाब मामला: 24 मई 2026 को फिरोजपुर में 28.12 किलोग्राम हेरोइन, 9.5 लाख रुपये की संदिग्ध मादक पदार्थों की रकम और स्टारलिंक का सैटेलाइट संचार उपकरण बरामद किया गया। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इसका इस्तेमाल सीमा पार संपर्क और ड्रोन गतिविधियों के लिए किया जा सकता था।

भारत में सेटलाइट इंटरनेट बाजार कितना बड़ा हो सकता है?

भारत स्टारलिंक और दूसरी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के लिए बड़ा बाजार हो सकता है। डेलॉयट के अनुमान के मुताबिक, भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बाजार 2030 तक 1.9 अरब डॉलर का हो सकता है। 2025 की ईवाई-फिक्की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सैटेलाइट संचार क्षेत्र 2033 तक 14.8 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।



सैटेलाइट नेटवर्क से ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ने के साथ वित्तीय समावेशन और डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिल सकता है। इससे डिजिटल इंडिया और भारतनेट जैसी पहलों को मदद मिल सकती है।



डेलॉयट ने यह भी अनुमान लगाया है कि कुछ सैटेलाइट ऑपरेटर पारंपरिक दूरसंचार कंपनियों से सीधे मुकाबले की रणनीति अपना सकते हैं। कम कीमत पर सेवा देकर वे उन ग्राहकों को लक्ष्य कर सकते हैं, जिन्हें मौजूदा नेटवर्क से पर्याप्त सेवा नहीं मिल रही है। सीधे मोबाइल फोन तक सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाने वाली तकनीक भी इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है।