एक्सप्लेनर: क्या है पीएचपी जिसकी खामी से 70% वेबसाइटों पर मंडराया खतरा, ब्रिटेन ने क्यों कहा घर में रखें राशन?

एआई ने इन खामियों का पता लगाने में कैसे मदद की?

पीएचपी फाउंडेशन ने अपने कोड की जांच के लिए एआई आधारित उपकरणों की मदद ली। इसमें एंथ्रोपिक का उन्नत एआई मॉडल भी शामिल था। पीएचपी को ओपनएआई के पैच द प्लैनेट कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सुरक्षा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने सॉफ्टवेयर की कमजोरियां खोजने और उन्हें ठीक करने पर काम किया।



पीएचपी फाउंडेशन के मुताबिक, सुरक्षा कंपनी कैलिफ ने 30 जुलाई को पीएचपी की जांच शुरू की थी। शोधकर्ता रयानए ने 11 अगस्त को एक गंभीर समस्या की जानकारी दी। ओपनएआई ने भी उसी दिन इससे जुड़ी समस्या की सूचना दी। इसके बाद सुरक्षा कंपनी विज ने 24 अगस्त को एक और तरीके से इस समस्या का फायदा उठाए जाने की जानकारी दी।



एआई बड़ी मात्रा में कंप्यूटर कोड की जांच करके उन जगहों को पहचानने में मदद कर सकता है, जहां गड़बड़ी होने की आशंका है। इससे विशेषज्ञों को संभावित खामियां खोजने और उनके समाधान पर काम करने में मदद मिलती है। हालांकि, खामी की पुष्टि करने और उसे ठीक करने में विशेषज्ञों की भूमिका जरूरी रहती है।

खतरा कैसे बढ़ा?

जब किसी सॉफ्टवेयर में गंभीर सुरक्षा समस्या मिलती है, तो आम तौर पर उसे सार्वजनिक करने से पहले उसे बनाने वाली टीम को सुधार करने का समय दिया जाता है। इससे सुरक्षा अपडेट जारी होने तक हमलावरों को उस कमी का फायदा उठाने का मौका मिलने का खतरा कम होता है।



पीएचपी के मामले में जानकारी सार्वजनिक होने की तय तारीख से दो दिन पहले ही खामियों से जुड़े पहचान नंबर इंटरनेट पर फैलने लगे। इसके बाद पीएचपी की टीम ने सुरक्षा अपडेट जारी करने की तारीख एक दिन पहले कर दी। जानकारी फैलने के बाद हमलावरों के पास सुरक्षा अपडेट लगाने से पहले हमला करने का मौका बढ़ गया। इन कमजोरियों की जानकारी 22 अक्तूबर को सार्वजनिक की जानी थी।



अमेजन की साइबर खतरा खुफिया टीम ने भी आधिकारिक खुलासे से चार दिन पहले, 17 अक्तूबर को, हमले की एक कोशिश दर्ज की थी। हमलावर ने अमेजन के निगरानी के लिए बनाए गए एक विशेष परीक्षण तंत्र को निशाना बनाया। इस तरह के तंत्र का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और हमलों के तरीकों को समझने के लिए किया जाता है।



हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हुआ कि हमलावर को खामियों की जानकारी पहले कैसे मिली। अमेजन ने ऐसे उदाहरण भी देखे, जिनमें दिखाया गया था कि इन कमियों का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ऐसे उदाहरण सुरक्षा जोखिम समझने में मदद करते हैं, लेकिन अपने आप में सफल साइबर हमले का प्रमाण नहीं होते।