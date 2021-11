{"_id":"61a5c14479fbeb1d4942262e","slug":"elon-musk-anand-mahindra-on-parag-agarwal-becoming-new-ceo-of-twitter-congratulated-him-in-this-way","type":"story","status":"publish","title_hn":"Parag Agrwal CEO: ट्विटर के नए बॉस को एलन मस्क से लेकर आनंद महिंद्रा ने दी इस अंदाज में बधाई, जानें ट्वीट के जरिए क्या कहा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Parag Agrwal CEO: ट्विटर के नए बॉस को एलन मस्क से लेकर आनंद महिंद्रा ने दी इस अंदाज में बधाई, जानें ट्वीट के जरिए क्या कहा

सार Parag Agarwal Becoming New CEO Of Twitter: पराग अग्रवाल के हाथों में ट्विटर की कमान आने के बाद सोशल मीडिया पर हर ओर इनकी जमकर तारीफें हो रही हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से लेकर भारत के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।

जैक डॉर्सी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद से इस्तीफा दिया, तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को उनकी जगह नया सीईओ बनाया गया है। पराग अग्रवाल के हाथों में ट्विटर की कमान आने के बाद सोशल मीडिया पर हर ओर से बधाइयों का तांता लगा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से लेकर भारत के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।



आनंद महिंद्रा भारतीय सीईओ को बताया वायरस

उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपने अलग अंदाज में ट्वीट करने के लिए भी जाने जाते हैं। पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ पद पर काबिज होने के बाद भी उन्होंने अलग अंदाज में उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में हमें यह कहते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। यह भारतीय सीईओ वायरस है और इसके खिलाफ कोई टीका नहीं है। पराग अग्रवाल को बधाई।



मस्क बोले- भारतीय टैलेंट से अमेरिका को फायदा

दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स व टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी भारतीय टैलेंट को सराहा है। उन्होंने ट्विटर के नए सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को अपना बधाई संदेश देते हुए कहा कि भारतीय टैलेंट से अमेरिका को काफी फायदा हुआ है।



पैट्रिक कोलिसन के ट्वीट पर किया रिप्लाई

दरअसल, स्ट्राइप कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर पैट्रिक कोलिसन के ट्वीट पर एलन मस्क और आनंद महिंद्रा ने रिप्लाई करते हुए पराग अग्रवाल की तारीफ की है। पैट्रिक ने पराग को बधाई देते हुए लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम, पालो आल्टो, नेटवर्क्स और अब ट्विटर को चलाने वाले सभी सीईओ भारत में पले-बढ़े हैं। तकनीक की दुनिया में भारतीयों के आश्चर्यजक सफलता को देखना सुखद है। पराग को खूब सारी बधाई।