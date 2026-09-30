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नियुक्ति: न्यू इंडिया एश्योरेंस को मिली नई कमान, लावण्या मुंडयूर बनीं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

Wed, 30 Sep 2026 08:05 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 30 Sep 2026 08:05 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने लावण्या आर मुंडयूर को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह 31 मई, 2029 तक इस पद पर रहेंगी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Govt Appoints Lavanya Mundayur as New India Assurance CMD
लावण्या आर मुंडयूर - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दी है। लावण्या आर मुंडयूर को कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उनकी यह नियुक्ति 31 मई, 2029 तक प्रभावी रहेगी। यह निर्णय बुधवार, 30 सितंबर, 2026 को लिया गया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में लावण्या आर मुंडयूर की नियुक्ति की पुष्टि की गई है।

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 वह वर्तमान में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल) की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। यह नियुक्ति बीमा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में से एक है। इस पद पर उनका वेतनमान 2,05,400 रुपये से 2,24,400 रुपये निर्धारित किया गया है। यह वेतनमान उनके अनुभव और पद की गरिमा के अनुरूप है।

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कौन हैं लावण्या आर मुंडयूर और उनकी नई भूमिका क्या है?

लावण्या आर मुंडयूर को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर 31 मई, 2029 तक अपनी सेवाएं देंगी। वर्तमान में वह एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल) की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी नई भूमिका में उन्हें कंपनी के समग्र संचालन और रणनीतिक दिशा का नेतृत्व करना होगा। यह नियुक्ति उनके कॅरिअर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

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इस नियुक्ति से क्या बदलाव आएगा और वेतनमान क्या है?

केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण पद पर लावण्या आर मुंडयूर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। उनकी नियुक्ति से न्यू इंडिया एश्योरेंस में नेतृत्व परिवर्तन होगा। इस पद के लिए उनका वेतनमान 2,05,400 रुपये से 2,24,400 रुपये तय किया गया है। यह वेतनमान बीमा उद्योग में वरिष्ठ पदों के लिए मानक के अनुरूप है।



एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को वीएन श्रीवत्सन को तीन साल के कार्यकाल के लिए मुख्य कंप्लायंस अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त किया है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, श्रीवत्सन 4 जनवरी, 2027 को बैंक में कार्यभार ग्रहण करेंगे । बुधवार को हुई बैंक की बैठक में लेखापरीक्षा समिति और शासन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर इस नियुक्ति को मंजूरी दी गई। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि श्रीवत्सन का तीन साल का कार्यकाल उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा।

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