CEO Vishal Garg: लंबी छुट्टी पर भेजा गया जूम कॉल पर छंटनी करने वाला सीईओ, 900 कर्मचारियों को तीन मिनट में किया था बर्खास्त

सार Vishal Garg Takes Time Off With Immediate Effec: एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाले Better.com के सीईओ विशाल गर्ग की भी छुट्टी कर दी गई है। उन्हें तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेजा जा रहा है। अमेरिका की इस डिजिटल मॉर्टगेज कंपनी के ईमेल के हवाले से यह बात सामने आई है।

विशाल गर्ग, ये नाम बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। हो भी क्यों न आखिर एक कंपनी के सीईओ के पद पर तैनात इन महाशय ने काम ही ऐसा किया, कि चर्चे तो होने ही थे। दरअसल, बेटर डॉट कॉम कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ विशाल गर्ग ने महज तीन मिनट की एक जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद दुनिया भर में उनके फैसले की आलोचना हुई और आखिरकार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। यही नहीं अब उन्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है।



कंपनी के ईमेल में हुआ खुलासा

विशाल गर्ग की जगह लेंगे ये शख्स

विशाल गर्ग की छुट्टी होने से निश्चित तौर पर उन कर्मचारियों को राहत मिली होगी, जो उनके तुगलकी फरमान का शिकार हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि विशाल की जगह कंपनी में उनका कामकाज अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केविन रयान संभालेंगे। रयान ही कंपनी में रोजमर्रा के फैसले लेंगे और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। Better.com का गठन साल 2016 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मॉर्टगेज और इंश्योरेंस प्रोडक्ट मुहैया कराती है।



इस तरह सीईओ ने जताया पछतावा

अमेरिकी कंपनी बेटर डॉट कॉम (Better.com) के सीईओ विशाल गर्ग ने जूम पर ऑनलाइन कॉल के दौरान 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के अपने फैसले पर पछतावा जताया है। उन्होंने अपने इस तरीके के लिए पत्र लिखकर कर्मचारियों से माफी मांगी है। इस पत्र में विशाल गर्ग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि उनका तरीका गलत था और उनसे भारी चूक हुई है।



सीईओ को बाद में हुआ गलती का एहसास

इससे पहले विशाल गर्ग ने कर्मचारियों को लिखे अपने पत्र में कहा था, मैं उन लोगों के प्रति पर्याप्त सम्मान और आभार जाहिर करने में विफल रहा हूं जिन्होंने कंपनी में अपना अमूल्य योगदान दिया। हालांकि, छंटनी के अपने निर्णय पर मैं अब भी कायम हूं, लेकिन इसे जिस तरीके से मैंने लागू किया वह गलत था। ऐसा करके मैंने आप सभी को शर्मिंदा किया है। उन्होंने आगे लिखा था कि अब मुझे यह एहसास हो गया है कि जिस तरह से मैंने छंटनी की जानकारी दी, उससे हालात और बिगड़े।



यहां जानें क्या था पूरा मामला

दरअसल, सीईओ विशाल गर्ग की ऑनलाइन छंटनी करने के बाद हर ओर चर्चा हो रही थी। गौरतलब है कि 900 कर्मचारियों की बंपर छंटनी से पहले किसी भी कर्मचारी को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। सीईओ ने महज तीन मिनट की एक जूम कॉल पर अपना तुगलकी फरमान सुनाकर सैकड़ों लोगों को बेरोजगार बना दिया था।



ये कहकर दिखाया था बाहर का रास्ता

एक वायरल वीडियो में निकाले गए कर्मचारी ने बताया कि मीटिंग शुरू होते ही कंपनी के सीईओ विशाल गर्ग ने इसमें शामिल कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वे एक बुरी खबर लेकर आए हैं। सीईओ ने कर्मचारियों से कहा कि वे एक बदकिस्मत समूह का हिस्सा है, अगर आप इस कॉल पर हैं तो आपको नौकरी से भी निकाला जा रहा है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।



सालाना छुट्टियों के समय बड़ा झटका

बता दें कि अमेरिका में यह समय सालाना छुट्टियों का समय है। ऐसे समय में पेशेवर काम की थकान मिटाने के लिए परिवार समेत घूमने-फिरने की योजना बनाते हैं। कई लोगों ने इसके लिए बुकिंग भी करा दी थी। ऐसे समय में बेटर डॉट कॉम के कर्मचारियों को बुरा झटका लगा, जिसने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया है।



दुनिया भर में निर्णय की आलोचना

सोशल मीडिया पर न केवल उन कर्मचारियों ने सीईओ विशाल गर्ग को खरी-खोटी सुनाई जो निकाले गए थे, बल्कि इस निर्णय पर दुनिया भर के लोग हैरान थे और प्रतिक्रियाएं देकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। इस छंटनी का शिकार एक कर्मचारी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसमें उसे आंसू पोंछते हुए जूम कॉल पर छंटनी की पूरी कहानी बयां की है।