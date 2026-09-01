अमेरिका-वेनेजुएला तेल समझौता: 17 इलाकों पर 100 साल का अधिकार, कंपनी में पेंटागन को 35% हिस्सा; और क्या शामिल?

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ट्रंप प्रशासन ने सोमवार रात इस समझौते से जुड़ी और जानकारी जारी की। ट्रंप ने कुछ दिन पहले इसे इतिहास का सबसे बड़ा तेल समझौता बताया था। हालांकि, विश्लेषकों ने इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वेनेजुएला में तेल उत्पादन को फिर से बढ़ाने में कई साल लग सकते हैं।इसके बावजूद ट्रंप और उनके सहयोगी इसे पश्चिमी गोलार्ध में एक नए तेल महाशक्ति के विकास के अवसर के तौर पर पेश कर रहे हैं। समझौते के तहत अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन ब्लू एनर्जी पार्टनर्स के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में निजी कंपनी बनाएगा। व्हाइट हाउस ने कई दिनों तक इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया था।वेनेजुएला के कारोबारी अलेजांद्रो बेटनकोर्ट की कंपनी नॉर्थ अमेरिकन ब्लू एनर्जी पार्टनर्स पहले से ही वेनेजुएला में शेवरॉन के बाद दूसरी सबसे बड़ी तेल परिचालक कंपनी है। व्हाइट हाउस के अनुसार, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कंपनी को 17 तेल क्षेत्रों पर 100 वर्षों के अधिकार दे रही हैं। इन क्षेत्रों में 65 अरब बैरल के प्रमाणित तेल भंडार हैं। इनमें से कई तेल क्षेत्र पहले रूसी या चीनी कंपनियों के पास थे।व्हाइट हाउस ने सोमवार को बताया कि इस समझौते के तहत पेंटागन को कंपनी में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं, विदेश विभाग को कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत लागत मूल्य पर खरीदने की गारंटी मिलेगी। बेटनकोर्ट की कंपनी ने तेल से जुड़े नए बुनियादी ढांचे में 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने पर सहमति जताई है।ट्रंप जनवरी में हुए उस सैन्य अभियान के बाद से वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को संघीय नार्को आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में पकड़ा गया था। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि यह समझौता अमेरिका के लिए "शून्य लागत" पर होगा। साथ ही, सरकार को कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों पर वीटो का अधिकार होगा, जिनमें अधिकांश अमेरिकी नागरिक होंगे।व्हाइट हाउस ने समझौते से जुड़े एक तथ्य पत्रक में कहा, "नॉर्थ अमेरिकन ब्लू एनर्जी पार्टनर्स के पास प्रतिष्ठित अमेरिकी लेखा परीक्षक, वकील और सलाहकार होंगे। अमेरिकी सरकार और नॉर्थ अमेरिकन ब्लू एनर्जी पार्टनर्स के बीच समझौता अमेरिकी कानून के तहत होगा और यह अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।"अमेरिकी सरकार के पूर्व ऊर्जा सलाहकारों ने इस समझौते में राजनीतिक जोखिम होने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वेनेजुएला या अमेरिका में भविष्य में आने वाली सरकारें इस समझौते को चुनौती दे सकती हैं।