फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Centre Notifies 375 Works Under VB-G RAM G, Expands Rural Employment Scope by 41%

वीबी-जी राम जी: केंद्र ने 375 कार्य अधिसूचित किए, ग्रामीण रोजगार का दायरा 41% बढ़ा; जानिए क्या-क्या बदलेगा

Tue, 06 Oct 2026 03:04 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 06 Oct 2026 03:04 PM IST
सार

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 के तहत 375 कार्यों को अधिसूचित किया है। इसमें जल सुरक्षा, आजीविका और आपदा तैयारी पर जोर है, जिससे योजना का दायरा 41 फीसदी बढ़ गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

विज्ञापन
Centre Notifies 375 Works Under VB-G RAM G, Expands Rural Employment Scope by 41%
भारतीय अर्थव्यवस्था। - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्र सरकार ने नए ग्रामीण रोजगार ढांचे के तहत 375 अनुमेय कार्यों को अधिसूचित किया है। यह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है। इस कदम से पिछली योजना की तुलना में कार्यों की सूची में 41 फीसदी का विस्तार हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि अब आजीविका के बुनियादी ढांचे, जल सुरक्षा और आपदा तैयारी पर अधिक जोर दिया जाएगा।

विज्ञापन


मंत्रालय के अनुसार, नए कार्यक्रम में कार्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम की घटनाओं व आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य शामिल हैं। कुल 375 कार्यों में से 128 जल सुरक्षा, 111 मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे, 98 आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे और 38 आपदा तैयारी के तहत आते हैं। विस्तारित सूची में जल संरक्षण, सिंचाई संरचनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां और बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल हैं।
विज्ञापन


आजीविका संबंधी कार्य अब कुल कार्यों का 26 फीसदी होंगे, जो पहले 1.1 फीसदी था। इनमें सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां, मिनी आटा मिलें, बाजार यार्ड और डेयरी बुनियादी ढांचा शामिल हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण केंद्र भी जोड़े गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई को लागू हुआ, जिसने मनरेगा के स्थान पर प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष 125 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या हैं नई श्रेणियों के मुख्य कार्य?

जल सुरक्षा सबसे बड़ी श्रेणी बनी हुई है, जिसमें चेक डैम, रिचार्ज शाफ्ट और नदियों का कायाकल्प शामिल है। इसमें जलभराव वाली भूमि का सुधार और वर्षा जल संचयन भी शामिल है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम और कृत्रिम ग्लेशियर जैसे हस्तक्षेप भी जल संरक्षण के लिए प्रदान किए गए हैं। मुख्य बुनियादी ढांचा श्रेणी में सौर स्ट्रीट लाइटिंग, अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र और ग्रामीण पुस्तकालय शामिल हैं। सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं और प्रयोगशालाएं भी इस श्रेणी का हिस्सा हैं। जल जीवन मिशन के जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव भी इसमें शामिल है।

आपदा तैयारी पर क्यों है विशेष जोर?

पहली बार, इस ढांचे में आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए एक समर्पित श्रेणी है। इस श्रेणी में 38 कार्य शामिल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने पर केंद्रित हैं। इनमें बाढ़ राहत आश्रय, तटबंधों को मजबूत करना और बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल हैं। आपदाओं के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक संपत्तियों की बहाली भी महत्वपूर्ण है। वन-अग्नि प्रबंधन उपाय भी इस श्रेणी का हिस्सा हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह ग्रामीण समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करेगा।

योजना का वित्त पोषण और विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं?

अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 का केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात पेश किया गया है। केंद्र राज्य-वार सामान्य आवंटन निर्धारित करेगा। राज्यों को आवंटित राशि से अधिक के खर्च का वहन स्वयं करना होगा। 181 कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं, जिनमें 52 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं। 107 कार्य अंत्योदय और कमजोर परिवारों के लिए हैं, जिनमें 68 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं। विपक्ष ने इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने संशोधित वित्त पोषण पैटर्न, आवंटन तंत्र और राज्यों को कृषि के चरम मौसम में 60 दिन तक काम रोकने की अनुमति पर भी चिंता व्यक्त की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed