अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने किया स्वागत, बताया एतिहासिक कदम

{"_id":"5d49073f8ebc3e6cc92d7571","slug":"businessmen-reacted-on-government-decision-of-removing-article-370","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926 370 \u092a\u0930 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u092b\u0948\u0938\u0932\u0947 \u0915\u093e \u0909\u0926\u094d\u092f\u094b\u0917 \u091c\u0917\u0924 \u0928\u0947 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0917\u0924, \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u090f\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938\u093f\u0915 \u0915\u0926\u092e","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"\u092c\u093f\u091c\u093c\u0928\u0947\u0938 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"business-diary"}}

खास बातें अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले का देश के उद्योगपतियों ने स्वागत किया

उन्होंने सरकार के इस कदम को एतिहासिक बताया

उन्होंने कहा कि इससे देश मजबूत होगा

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का देश के उद्योगपतियों ने स्वागत किया। उन्होंने सरकार के इस कदम को एतिहासिक बताया है और कहा कि इसके हटने से न केवल राज्य के लोगों का सशक्तिकरण होगा बल्कि देश भी मजबूत होगा। इस संदर्भ में उद्योग जगत ने कहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा।

अडाणी समूह के चेयरमैन ने किया ट्वीट

What the nation saw today will be truly historic if it opens the gateway for development and peace in #JammuAndKashmir. It will not just empower the Kashmiri people but make India stronger. #Article370 — Gautam Adani (@gautam_adani) August 5, 2019

सज्जन जिंदल ने कही ये बात

#Article370 is a landmark decision by any standard. It is a strong move by the @narendramodi & @AmitShah to abrogate #Article370 . This ensures that #JammuAndKashmir enters Indian mainstream and becomes a part of our great nations collective growth #JaiHind — Sajjan Jindal (@sajjanjindal) August 5, 2019

हर्ष गोयनका ने भी किया समर्थन

Landmark fortnight:



July 22 ~ Chandrayaan 2 launch



July 28 ~ Triple talaq abolished



August 5 ~ #section370 scrapped



Historic day. One flag. One nation. One constitution.



Long live India 🇮🇳 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳



Script- Doval

Director- Amit Shah

Producer -PM Modi — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2019

We used to have two beautiful factories including a tulip garden in Kashmir. With militancy these had closed down. With the #Article370 revoked, I expect investments to return and the saying come back true “If there is heaven on earth, it is here, it is here, it is here”. — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 5, 2019

महिंद्रा समूह के चेयरमैन ने भी किया ट्वीट

Cannot pretend this is just another Monday morning. The entire country is waiting to exhale over Kashmir. Can only pray for the safety of everyone there & for an outcome that makes the nation stronger & the future more positive. — anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2019

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि, 'देश ने आज जो कुछ देखा है इससे यदि जम्मू-कश्मीर में विकास और शांति का रास्ता खुल जाता है तो यह वास्तव में एतिहासिक होगा।' अडाणी ने ट्वीट किया कि इससे न केवल कश्मीरी लोग सशक्त होंगे बल्कि भारत भी ताकतवर बनेगा।दिग्गज कारोबारी सज्जन जिंदल ने भी सरकार के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। जिंदल ने अनुच्छेद 370 को 'काफी पुराना' करार देते हुए इसे कश्मीरियों के खिलाफ बताया। जिंदल ने ट्वीट में कहा कि, 'अनुच्छेद 370 को समाप्त करना किसी भी लिहाज से एतिहासिक फैसला है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से उठाया गया मजबूत कदम है।'आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी कदम का समर्थन करते हुए इसे एतिहासिक पखवाड़ा बताया है। उन्होंने लिखा कि-22 जुलाई - चंद्रयान-2 मिशन28 जुलाई - तीन तलाक खत्मपांच अगस्त - अनुच्छेद 370 समाप्तइसके साथ ही उन्होंने लिखा कि, 'ऐतिहासिक दिन, एक झंडा, एक राष्ट्र, एक संविधान'हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट में कहा, 'हमारी दो खूबसूरत फैक्टरियां वहां थी। एक ट्यूलिप का बगीचा था लेकिन आतंकवाद के चलते यह सब बंद हो गया। अब अनुच्छेद 370 के हटने से मुझे उम्मीद है कि राज्य में निवेश बढ़ेगा और यह बात सही साबित होगी कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं (कश्मीर में) है।'महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने संसद में हुए घटनाक्रमों से पहले ट्वीट में लिखा कि, 'पूरा देश कश्मीर पर फैसले का इंतजार कर रहा है। हम सभी की सुरक्षा की केवल प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही ऐसे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं जो देश को मजबूत और भविष्य को और अधिक सकारात्मक बनाएगा।'