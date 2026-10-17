बिजनेस अपडेट्स: त्योहार में चीनी मिलों को अतिरिक्त बिक्री की अनुमति; डेलॉयट का अनुमान- 7.3% से बढ़ेगी जीडीपी

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डेलॉयट ने 7.3% जीडीपी ग्रोथ का जताया अनुमान

भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 से 7.3% की दर से बढ़ सकती है। निजी निवेश में लगातार सुधार से मांग को अतिरिक्त मजबूती मिलने की उम्मीद है। डेलॉयट इंडिया नेअपने आर्थिक अनुमान में यह बात कही। हालांकि, रिपोर्ट में भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापार में बाधाओं को आर्थिक विकास के लिए जोखिम बताया गया है। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा, कारोबारियों को बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत वित्तीय स्थिति और उत्पादन क्षमता के अधिक इस्तेमाल का लाभ मिल रहा है। इससे कारोबार के विस्तार की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। अगले वित्त वर्ष में 6.6-7% वृद्धि का अनुमानः डेलॉयट के मुताबिक, भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2026-27 में 7.1 से 7.3% और वित्त वर्ष 2027-28 में 6.6 से 7% की दर से बढ़ सकती है। निजी निवेश में लगातार सुधार से अर्थव्यवस्था को मांग का एक अतिरिक्त स्रोत मिलेगा।

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केंद्र सरकार ने त्योहारों के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त बिक्री की अनुमति दी है। अब मिलें अक्तूबर 2026 में उत्पादित चीनी को अक्तूबर और नवंबर, दोनों महीनों में बेच सकेंगी। यह बिक्री उनके नियमित मासिक कोटे के अतिरिक्त होगी। खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी चीनी मिलों को जारी निर्देश में कहा कि अक्तूबर 2026 में उत्पादित चीनी को अक्तूबर और नवंबर 2026 में बेचने की अनुमति दी जाती है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना है। नियमित मासिक कोटे के अतिरिक्त बिक्री की छूट मिलने से दोनों महीनों में चीनी की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सकती है।