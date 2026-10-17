आरबीआई: एमिरेट्स एनबीडी की भारतीय शाखाओं का आरबीएल बैंक में विलय, कहां होगा बदलाव?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमिरेट्स एनबीडी बैंक पी.जे.एस.सी. की भारतीय शाखाओं के आरबीएल बैंक के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा शुक्रवार, 16 अक्तूबर को की गई। इस विलय की प्रभावी तिथि 1 दिसंबर, 2026 होगी।

आरबीआई के बयान के अनुसार, 1 दिसंबर, 2026 से एमिरेट्स एनबीडी बैंक पी.जे.एस.सी. की सभी भारतीय शाखाएं आरबीएल बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने मई में दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी बैंक पी.जे.एस.सी. को आरबीएल बैंक में 74 फीसदी तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी थी। जून 2026 में, एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में करीब 26,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के माध्यम से बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। इस सौदे को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से एक माना गया था।

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नियुक्ति में एमिरेड्स को कितने अधिकार?

एमिरेट्स एनबीडी अब आरबीएल बैंक की विस्तारित शेयर पूंजी का 60 फीसदी हिस्सा रखता है। बैंक के निदेशक मंडल ने 18 जून, 2026 से एमिरेट्स एनबीडी के पांच नामित निदेशकों को अतिरिक्त गैर-कार्यकारी, गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह लेनदेन, जिसकी घोषणा अक्तूबर 2025 में की गई थी, सभी नियामक मंजूरियां मिलने के बाद पूरा हुआ।

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विलय में कौन सी शाखाएं शामिल हैं?

इस सौदे में एमिरेट्स एनबीडी की तीन भारतीय शाखाओं का आरबीएल बैंक के साथ एकीकरण शामिल है। ये शाखाएं मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम में स्थित हैं। इस एकीकरण के लिए भी नियामक मंजूरियों की आवश्यकता थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जनवरी में इस प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी थी।

भारत में एमिरेट्स एनबीडी का सफर कैसा रहा?

एमिरेट्स एनबीडी को 2016 में आरबीआई से मुंबई में अपनी पहली बैंक शाखा खोलने की मंजूरी मिली थी। बैंक ने जुलाई 2017 में भारत में अपना परिचालन शुरू किया। बाद में इसने गुरुग्राम और चेन्नई में दो अतिरिक्त शाखाएं खोलीं। एमिरेट्स एनबीडी मार्च 2000 से भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय बनाए हुए था।