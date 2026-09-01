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व्यापार जगत की सुर्खियां: सुभाष चंद्रा मामले में एनसीएलटी ने पांच-सदस्यीय पीठ बनाई, इतिहास में पहली बार गठन
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 01 Sep 2026 04:23 AM IST
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- फोटो : amarujala.com
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दिवालियापन के मामलों का निपटारा करने वाले न्यायाधिकरण- NCLT ने सोमवार को सुभाष चंद्रा के 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों वाले व्यक्तिगत दिवाला मामले में पांच-सदस्यीय पीठ बनाने का फैसला लिया है। एक खंडपीठ बहुमत पर सहमत नहीं हो पाई थी। NCLT के इतिहास में पहली बार बनी इस पीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल करेंगे। सुनवाई मंगलवार को प्रधान पीठ में शुरू होगी।
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