बिजनेस: टाटा की एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च, शुरुआती कीमत 5.29 लाख; अक्तूबर में भारत आ सकता है बांग्लादेशी दल

टाटा कार्स ने एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च की है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत कार खरीदारों के लिए तैयार किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये है। यह सेडान पेट्रोल और आईसीएनजी विकल्पों में उपलब्ध होगी। ग्राहकों को इसमें एएमटी सुविधा भी मिलेगी। एरिस सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है। पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये और आईसीएनजी मॉडल की 6.29 लाख रुपये है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी 11 अक्तूबर से शुरू होगी। शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने कहा, एरिस हमारे ग्राहकों की प्रगति और व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए तैयार किया गया है। एरिस में एलईडी हेडलैंप, डीआरएल और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें 26.03 सेंटीमीटर का एचडी टचस्क्रीन और वायरलेस कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो जैसी तकनीक है। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस और 360 डिग्री कैमरा शामिल हैं। यह केवल निजी खरीदारों के लिए उपलब्ध होगी, फ्लीट उपयोग के लिए नहीं।

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