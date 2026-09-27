बिजनेस: टाटा की एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च, शुरुआती कीमत 5.29 लाख; अक्तूबर में भारत आ सकता है बांग्लादेशी दल
टाटा कार्स ने एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च की है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत कार खरीदारों के लिए तैयार किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये है। यह सेडान पेट्रोल और आईसीएनजी विकल्पों में उपलब्ध होगी। ग्राहकों को इसमें एएमटी सुविधा भी मिलेगी। एरिस सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है। पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये और आईसीएनजी मॉडल की 6.29 लाख रुपये है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी 11 अक्तूबर से शुरू होगी। शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने कहा, एरिस हमारे ग्राहकों की प्रगति और व्यक्तित्व का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए तैयार किया गया है। एरिस में एलईडी हेडलैंप, डीआरएल और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें 26.03 सेंटीमीटर का एचडी टचस्क्रीन और वायरलेस कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो जैसी तकनीक है। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस और 360 डिग्री कैमरा शामिल हैं। यह केवल निजी खरीदारों के लिए उपलब्ध होगी, फ्लीट उपयोग के लिए नहीं।
व्यापार पर जेडब्ल्यूजी की बैठक: अक्तूबर में भारत आ सकता है बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल
बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल व्यापार संयुक्त कार्यबल (जेडब्ल्यूजी) की बैठक के लिए अक्तूबर की शुरुआत में नई दिल्ली आ सकता है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बैठक में दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीके भी शामिल हैं। जेडब्ल्यूजी भारत और बांग्लादेश के लिए व्यापार से जुड़े मामलों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का एक जरिया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों पड़ोसी देश आर्थिक और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच जेडब्ल्यूजी की 15वीं बैठक 26 और 27 सितंबर, 2023 को ढाका में हुई थी।