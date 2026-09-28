फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Business Updates RBI Forex CCPA Fine anti drone Jammer SEBI BSE NSE Gold Silver Crude Rates Oil Price news

बिजनेस अपडेट्स: एंटी-ड्रोन व जैमर बेचने पर एक्सबूम पर 10 लाख जुर्माना; वॉलमार्ट डिजिटल मूल्य लेबल लागू करेगा

Mon, 28 Sep 2026 05:22 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 28 Sep 2026 05:22 AM IST
विज्ञापन
Business Updates RBI Forex CCPA Fine anti drone Jammer SEBI BSE NSE Gold Silver Crude Rates Oil Price news
बिजनेस अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बंगलूरू की ई-कॉमर्स कंपनी एक्सबूम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने जरूरी मंजूरी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर एंटी-ड्रोन सिस्टम, ड्रोन जैमर और जीपीएस जैमर को गैर-कानूनी तरीके से सूचीबद्ध और प्रचारित किया। सीसीपीए ने हाल ही में जारी एक आदेश में एक्सबूम को निर्देश दिया कि वह इन उत्पादों को तब तक लिस्ट, होस्ट, एडवर्टाइज, प्रमोट या बिक्री के लिए पेश न करे जब तक कि उनके साथ जरूरी नियामक मंजूरी और कानूनी जानकारी न दी गई हो। कंपनी को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। 

विज्ञापन

वॉलमार्ट डिजिटल मूल्य लेबल पर ग्राहकों की आशंकाएं दूर करने का प्रयास कर रहा

अमेरिकी कंपनी- वॉलमार्ट अपने स्टोरों में डिजिटल मूल्य लेबल लागू कर रहा है, जिससे ग्राहकों की नई मूल्य निर्धारण तकनीक को लेकर आशंकाएं दूर हो सकें। वॉलमार्ट इंक. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन फर्नेर ने कंपनी की वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि कंपनी आय, खरीदारी इतिहास या ग्राहक की भुगतान इच्छा जैसी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कीमतें तय करने के लिए नहीं करेगी। उन्होंने शुक्रवार को लिखा कि कीमतें व्यक्ति या दिन के समय के आधार पर अलग नहीं होंगी। फर्नेर ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता खरीदारी सहायक स्पार्की भी इसी वादे का पालन करेगा। ऐसी प्रथाएं कंपनी के "हर दिन कम दाम" कारोबार मॉडल का उल्लंघन करेंगी। वॉलमार्ट ने मार्च में बताया था कि उसके 2,300 अमेरिकी स्टोरों में डिजिटल शेल्फ का उपयोग हो रहा है। अगले एक वर्ष में यह तकनीक पूरे श्रृंखला में लागू होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ मूल्य टैग कीमतों को लगातार बदलने और भुगतान काउंटर से मिलान करने में सहायक हैं। ये श्रमिकों का समय और श्रम लागत भी बचाते हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ने चेतावनी दी है कि व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन कर सकता है। कंपनियों को ग्राहकों को यह बताना होगा कि व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग मूल्य निर्धारित करने के लिए कैसे किया जा रहा है।

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed