बिजनेस अपडेट्स: एंटी-ड्रोन व जैमर बेचने पर एक्सबूम पर 10 लाख जुर्माना; वॉलमार्ट डिजिटल मूल्य लेबल लागू करेगा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बंगलूरू की ई-कॉमर्स कंपनी एक्सबूम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि कंपनी ने जरूरी मंजूरी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर एंटी-ड्रोन सिस्टम, ड्रोन जैमर और जीपीएस जैमर को गैर-कानूनी तरीके से सूचीबद्ध और प्रचारित किया। सीसीपीए ने हाल ही में जारी एक आदेश में एक्सबूम को निर्देश दिया कि वह इन उत्पादों को तब तक लिस्ट, होस्ट, एडवर्टाइज, प्रमोट या बिक्री के लिए पेश न करे जब तक कि उनके साथ जरूरी नियामक मंजूरी और कानूनी जानकारी न दी गई हो। कंपनी को 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

विज्ञापन