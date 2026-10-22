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बिजनेस डायरी: सेना के लिए 770 करोड़ में खरीदे जाएंगे रडार; तीसरी तिमाही में टेस्ला का लाभ पिछले साल से 44% घटा

Thu, 22 Oct 2026 07:40 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 22 Oct 2026 07:40 AM IST
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शेयर बाजार, कारोबार और वाणिज्य जगत की अहम खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

भारतीय सेना को उन्नत हल्के रडार से लैस किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. के साथ करीब 770 करोड़ रुपये का खरीद समझौता किया है। इन रडार की मदद से लड़ाकू विमानों के आकार वाले हवाई लक्ष्यों के साथ ही छोटे व सूक्ष्म ड्रोन का भी पता लगाया जा सकेगा।

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नकदी प्रवाह में भारी वृद्धि के बावजूद टेस्ला का लाभ घटा

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने नवीनतम तिमाही में लाभ में गिरावट दर्ज की, पर उसके नकदी प्रवाह में भारी वृद्धि हुई। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 787 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ बताया, जो पिछले साल की तुलना में 44 फीसदी कम है। तिमाही में 1.5 अरब डॉलर का मुक्त नकदी प्रवाह खास रहा। राजस्व लगभग 28 अरब डॉलर पर सपाट रहा। एलन मस्क ने स्पेसएक्स के साथ टेस्ला के संभावित विलय की बात कही, जिसके लिए दोनों कंपनियों में विशेष समितियां बनाई गई हैं। टेस्ला के ड्राइवर-असिस्टेंस सॉफ्टवेयर की मांग अधिक है, उत्तरी अमेरिका में बेचे गए 75 फीसदी वाहनों में इसकी सदस्यता शामिल है। पूंजीगत खर्च दोगुना होकर 4.7 अरब डॉलर हो गया, लेकिन पूरे साल का अनुमान 25 अरब डॉलर से घटाकर 20 अरब डॉलर कर दिया गया।

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EA ने बायोवेयर स्टूडियो बंद किया, 400 लोगों पर लटकी छंटनी की तलवार

वीडियो गेम के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) ने तीन दशक से अधिक पुराने गेम विकास स्टूडियो बायोवेयर को बंद कर दिया है। इसके साथ ही, 2007 के बाद "मास इफेक्ट" गेम के पांचवें संस्करण का लॉन्च भी रद्द कर दिया गया है। बायोवेयर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी 400 लोगों की छंटनी कर रही है, जिसमें बायोवेयर के करीब 50 कर्मचारी शामिल हैं। बायोवेयर ने "बाल्डर्स गेट", "ड्रैगन एज" और "मास इफेक्ट" जैसे गहरे अनुभव वाले रोल-प्लेइंग गेम्स से अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि, 2019 में मल्टीप्लेयर शूटर "एंथम" में जाने का इसका प्रयास विफल रहा। इसके लोकप्रिय फ्रेंचाइजी के हालिया संस्करणों को भी मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं। कनाडा स्थित बायोवेयर की स्थापना 1995 में हुई थी और EA ने इसे 2007 में अधिग्रहित किया था।

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