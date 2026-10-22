बिजनेस डायरी: सेना के लिए 770 करोड़ में खरीदे जाएंगे रडार; तीसरी तिमाही में टेस्ला का लाभ पिछले साल से 44% घटा

EA ने बायोवेयर स्टूडियो बंद किया, 400 लोगों पर लटकी छंटनी की तलवार

वीडियो गेम के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स (EA) ने तीन दशक से अधिक पुराने गेम विकास स्टूडियो बायोवेयर को बंद कर दिया है। इसके साथ ही, 2007 के बाद "मास इफेक्ट" गेम के पांचवें संस्करण का लॉन्च भी रद्द कर दिया गया है। बायोवेयर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी 400 लोगों की छंटनी कर रही है, जिसमें बायोवेयर के करीब 50 कर्मचारी शामिल हैं। बायोवेयर ने "बाल्डर्स गेट", "ड्रैगन एज" और "मास इफेक्ट" जैसे गहरे अनुभव वाले रोल-प्लेइंग गेम्स से अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि, 2019 में मल्टीप्लेयर शूटर "एंथम" में जाने का इसका प्रयास विफल रहा। इसके लोकप्रिय फ्रेंचाइजी के हालिया संस्करणों को भी मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं। कनाडा स्थित बायोवेयर की स्थापना 1995 में हुई थी और EA ने इसे 2007 में अधिग्रहित किया था।