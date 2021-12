{"_id":"61c92c0a5e75f3591804f243","slug":"british-consultancy-cebr-predicted-india-will-become-worlds-sixth-largest-economy-global-economy-to-exceed-100-trillion-for-first-time","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indian Economy: दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, नई रिपोर्ट में चीन को लेकर कही गई ये बड़ी बात","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Indian Economy: दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, नई रिपोर्ट में चीन को लेकर कही गई ये बड़ी बात

Updated Mon, 27 Dec 2021 10:34 AM IST

सार Global Economy To Exceed 100 Trillion For First Time: एक हालिया रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि दुनिया का आर्थिक उत्पादन अगले साल में पहली बार 100 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। इसके अलावा भारत 2023 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान हासिल कर लेगी।



ख़बर सुनें

एक हालिया रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि दुनिया का आर्थिक उत्पादन अगले साल में पहली बार 100 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि भारत 2023 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान हासिल कर लेगी। ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म सेब्र ने कहा कि भारत अगले साल फ्रांस और फिर 2023 में ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी छठीं अर्थव्यवस्था के तौर पर उसकी जगह लेने को तैयार है।



2030 तक अमेरिका को पछाड़ सकता है चीन

ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म सेब्र की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन को अमेरिका को दुनिया में पहले स्थान की अर्थव्यवस्था के तौर पर पीछे छोड़ने में पहले अनुमान लगाए गए समय के मुकाबले ज्यादा वक्त लगेगा। इसमें अनुमान जताया गया है कि चीन साल 2030 में दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गौरतलब है कि यह आंकड़ा पिछले साल की वर्ल्ड इकोनॉमिक टेबल रिपोर्ट में लगाए गए अनुमान से 2 साल अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी 2033 में आर्थिक उत्पादन के मामले में जापान को पीछे छोड़ देगा। वहीं दूसरी ओर रूस साल 2036 तक शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं और इंडोनेशिया 2034 में नौवें स्थान पर आ सकता है।



बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी चुनौती

रिपोर्ट में सेब्र के उप निदेशक डगलस मैकविलियम्स ने कहा कि मौजूदा समय में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लगातार बढ़ती महंगाई से किस प्रकार निपटेंगी। महंगाई के प्रकोप को देखें तो यह अमेरिका में 6.8 फीसदी के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, जपान समेत चीन और भारत में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है। डगलस के अनुसार, उम्मीद है कि कुछ चीजें इस बढ़ते महंगाई के आंकड़े को नियंत्रित करेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दुनिया को 2023 या 2024 में मंदी की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।