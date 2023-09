Bharat-UK: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एलान, भारत और ब्रिटेन जल्द से जल्द FTA को अंतिम रूप देने में जुटे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत-यूके संबंधों पर सोमवार को अपना पक्ष रखा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों के साथ वित्तीय सेवाओं को हम फिर से परिभाषित कर रहे हैं। भारत के नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के साथ, दोनों देशों के लिए सुरक्षित और समावेशी वित्तीय मध्यस्थता के ढांचे पर सहयोग करने के पर्याप्त अवसर माजूद हैं।" भारत-यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड की सफलता बड़े पैमाने पर टिकाऊ वित्त को दिशा देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का बड़ा उदाहरण है।

