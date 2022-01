{"_id":"61e8e459e911c701964d2f6f","slug":"bharat-pe-founder-ashneer-grover-goes-on-a-long-leave-will-play-no-role-in-firm-operations","type":"story","status":"publish","title_hn":"BharatPe Co-Founder: भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर लंबी छुट्टी पर गए, यहां जानें क्या है इसका बड़ा कारण","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

BharatPe Co-Founder: भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर लंबी छुट्टी पर गए, यहां जानें क्या है इसका बड़ा कारण

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 20 Jan 2022 09:56 AM IST

फिनटेक कंपनी भारतपे के को-फाउंडर और एमडी अशनीर ग्रोवर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। 3 अरब डॉलर की वैल्यू वाली इस फर्म के एमडी ने अपने छुट्टी पर जाने के बारे में कहा है कि उन्होंने मार्च के अंत तक के लिए वॉलेंटरी लीव ले ली है।



कंपनी के निदेशक मंडल का दी जानकारी

अश्नीर ने अपने दिए गए एक बयान में कहा कि कोटक के एक कर्मचारी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल, भारतपे के टॉक्सिक कल्चर और शार्क टैंक शो पर सख्त व्यवहार के चलते बढ़ती स्क्रूटनी और दबाव के बीच उन्होंने यह फैसला लिया है। ग्रोवर ने कंपनी के निदेशक मंडल को छुट्टी पर जाने के अपने निर्णय की जानकारी दे दी है।



सीईओ सुहैल समीर संभालेंगे काम-काज

कंपनी की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि अश्नीर ग्रोवर की अनुपस्थिति में सीईओ सुहैल समीर कामकाज देखेंगे। एक साक्षात्कार के दौरान समीर ने बताया कि ग्रोवर इस दौरान कंपनी के रोजाना कामकाज में भाग नहीं लेंगे और इस अवकाश अवधि में अपने व्यक्तित्व पर फोकस करेंगे। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही कंपनी को वापस ज्वाइन करेंगे।