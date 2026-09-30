रेपो रेट: आरबीआई की ब्याज दर वृद्धि और अल नीनो का भारतीय उद्योग पर नहीं होगा असर, क्रिसिल ने क्या दावा किया?

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अपेक्षित 0.50 प्रतिशत अंक की ब्याज दर वृद्धि का भारतीय उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को यह दावा किया। एजेंसी ने यह भी बताया कि अल नीनो के कारण कम बारिश से ग्रामीण मांग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। क्रिसिल रेटिंग्स ने भविष्य में क्रेडिट के प्रति एक स्थिर दृष्टिकोण दिया है।

विज्ञापन

क्या ब्याज दर वृद्धि भारतीय उद्योग के लिए चिंता का विषय है?

एजेंसी के अनुसार, पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल आक्रामकता से उत्पन्न भू-राजनीतिक उथल-पुथल भी कॉरपोरेट भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में 7,200 कंपनियों के पोर्टफोलियो में अपग्रेड से डाउनग्रेड का क्रेडिट अनुपात बढ़ा है। यह क्रेडिट अनुपात वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में 2.18 गुना रहा, जो वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही के 1.5 गुना से बेहतर है। यह कुल क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। बैंकों के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में वित्त वर्ष के अंत तक मामूली वृद्धि हो सकती है। यह 1.8 फीसदी से बढ़कर 1.9-2 फीसदी के बीच रह सकता है।

क्रिसिल के अधिकारी सोमशेखर वेमुरी ने कहा कि 50 आधार अंक तक की ब्याज दर वृद्धि भारतीय उद्योग के लिए काफी हद तक प्रबंधनीय है। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट भारत अपनी संरचनात्मक ताकतों और कम कर्ज वाली बैलेंस शीट से सुरक्षित है। कमजोर मानसून एक प्रमुख निगरानी योग्य कारक है, जो ट्रैक्टर निर्माताओं और सूक्ष्म ऋणदाताओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, क्रिसिल के प्रबंध निदेशक सुबोध राय ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में ग्रामीण मांग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। गैर-फसल आय कृषि उत्पादन के 40 फीसदी से अधिक है और नीतिगत उपाय भी सहायक होंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

किन क्षेत्रों पर भू-राजनीतिक तनाव का असर होगा?

एजेंसी की ओर से किए गए तनाव परीक्षणों से पता चला है कि भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित क्षेत्रों की संख्या वित्त वर्ष की शुरुआत में छह से घटकर तीन हो गई है। सुबोध राय ने बताया कि हीरा पॉलिश करने वाले, विशेष रसायन और पॉलिएस्टर वस्त्र कारोबार पश्चिम एशिया तनाव के कारण अब भी जोखिम में हैं। एयरलाइंस, सिरेमिक और लचीली पैकेजिंग सहित अन्य क्षेत्रों की क्रेडिट गुणवत्ता के दृष्टिकोण को 'स्थिर' में अपग्रेड किया गया है। बैंकिंग प्रणाली के लिए कुल क्रेडिट वृद्धि 15.5 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह छोटे कारोबार और खुदरा ऋण खंडों से मजबूत वृद्धि के कारण होगा।

अन्य रेटिंग एजेंसियों का क्या कहना है?

इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय उद्योग वैश्विक व्यवधानों को लचीलेपन के साथ झेल रहा है। अप्रैल-सितंबर अवधि में उसके रेटेड यूनिवर्स में 190 अपग्रेड और 63 डाउनग्रेड देखे गए। इक्रा ने बताया कि उसके रेटिंग यूनिवर्स के लिए क्रेडिट अनुपात 3.2 गुना रहा, जो 10 साल के औसत 1.5 फीसदी से दोगुना से अधिक है। केयरएज रेटिंग्स का क्रेडिट अनुपात वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में लगभग दोगुना होकर 3.95 गुना हो गया। यह 300 अपग्रेड और 76 डाउनग्रेड के कारण हुआ। इन एजेंसियों ने मजबूत खपत, निवेश में तेजी और स्वस्थ बाहरी स्थिति को भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का आधार बताया।