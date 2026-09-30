फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   India Inc Resilient to Rate Hike, El Nino; Crisil Sees Stable Credit Performance

रेपो रेट: आरबीआई की ब्याज दर वृद्धि और अल नीनो का भारतीय उद्योग पर नहीं होगा असर, क्रिसिल ने क्या दावा किया?

Wed, 30 Sep 2026 07:48 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/मुंबई Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 30 Sep 2026 07:48 PM IST
सार

क्रिसिल ने कहा कि भारतीय उद्योग 50 आधार अंक की ब्याज दर वृद्धि और अल नीनो के प्रभाव को झेल सकता है। ग्रामीण मांग पर असर नहीं होगा। अन्य रेटिंग एजेंसियों ने भी क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार बताया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

विज्ञापन
India Inc Resilient to Rate Hike, El Nino; Crisil Sees Stable Credit Performance
क्रिसिल की रिपोर्ट - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अपेक्षित 0.50 प्रतिशत अंक की ब्याज दर वृद्धि का भारतीय उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को यह दावा किया। एजेंसी ने यह भी बताया कि अल नीनो के कारण कम बारिश से ग्रामीण मांग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। क्रिसिल रेटिंग्स ने भविष्य में क्रेडिट के प्रति एक स्थिर दृष्टिकोण दिया है।

विज्ञापन


एजेंसी के अनुसार, पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल आक्रामकता से उत्पन्न भू-राजनीतिक उथल-पुथल भी कॉरपोरेट भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में 7,200 कंपनियों के पोर्टफोलियो में अपग्रेड से डाउनग्रेड का क्रेडिट अनुपात बढ़ा है। यह क्रेडिट अनुपात वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में 2.18 गुना रहा, जो वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही के 1.5 गुना से बेहतर है। यह कुल क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। बैंकों के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में वित्त वर्ष के अंत तक मामूली वृद्धि हो सकती है। यह 1.8 फीसदी से बढ़कर 1.9-2 फीसदी के बीच रह सकता है।

विज्ञापन

क्या ब्याज दर वृद्धि भारतीय उद्योग के लिए चिंता का विषय है?

क्रिसिल के अधिकारी सोमशेखर वेमुरी ने कहा कि 50 आधार अंक तक की ब्याज दर वृद्धि भारतीय उद्योग के लिए काफी हद तक प्रबंधनीय है। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट भारत अपनी संरचनात्मक ताकतों और कम कर्ज वाली बैलेंस शीट से सुरक्षित है। कमजोर मानसून एक प्रमुख निगरानी योग्य कारक है, जो ट्रैक्टर निर्माताओं और सूक्ष्म ऋणदाताओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, क्रिसिल के प्रबंध निदेशक सुबोध राय ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में ग्रामीण मांग पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। गैर-फसल आय कृषि उत्पादन के 40 फीसदी से अधिक है और नीतिगत उपाय भी सहायक होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

किन क्षेत्रों पर भू-राजनीतिक तनाव का असर होगा?

एजेंसी की ओर से किए गए तनाव परीक्षणों से पता चला है कि भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित क्षेत्रों की संख्या वित्त वर्ष की शुरुआत में छह से घटकर तीन हो गई है। सुबोध राय ने बताया कि हीरा पॉलिश करने वाले, विशेष रसायन और पॉलिएस्टर वस्त्र कारोबार पश्चिम एशिया तनाव के कारण अब भी जोखिम में हैं। एयरलाइंस, सिरेमिक और लचीली पैकेजिंग सहित अन्य क्षेत्रों की क्रेडिट गुणवत्ता के दृष्टिकोण को 'स्थिर' में अपग्रेड किया गया है। बैंकिंग प्रणाली के लिए कुल क्रेडिट वृद्धि 15.5 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह छोटे कारोबार और खुदरा ऋण खंडों से मजबूत वृद्धि के कारण होगा।

अन्य रेटिंग एजेंसियों का क्या कहना है?

इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि भारतीय उद्योग वैश्विक व्यवधानों को लचीलेपन के साथ झेल रहा है। अप्रैल-सितंबर अवधि में उसके रेटेड यूनिवर्स में 190 अपग्रेड और 63 डाउनग्रेड देखे गए। इक्रा ने बताया कि उसके रेटिंग यूनिवर्स के लिए क्रेडिट अनुपात 3.2 गुना रहा, जो 10 साल के औसत 1.5 फीसदी से दोगुना से अधिक है। केयरएज रेटिंग्स का क्रेडिट अनुपात वित्त वर्ष 27 की पहली छमाही में लगभग दोगुना होकर 3.95 गुना हो गया। यह 300 अपग्रेड और 76 डाउनग्रेड के कारण हुआ। इन एजेंसियों ने मजबूत खपत, निवेश में तेजी और स्वस्थ बाहरी स्थिति को भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का आधार बताया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed