काम की खबर: आज ही निपटा लें बैंक से जुड़े जरूरी काम, कल से लगातार चार दिन रहेगा अवकाश

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Wed, 13 Apr 2022 12:51 PM IST

सार Bank Reamins Closed Next Four Days From Tomorrow: कल यानी 14 अप्रैल से लगातार चार दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक, चार दिन लगातार बैंक में अवकाश रहेगा, हालांकि ये विभिन्न शहरों में अलग-अलग होगा। ऐसे में अगर आपको बैंक का कोई जरूरी काम है तो आज ही निपटा लें।

राज्यों में अलग-अलग होते हैं अवकाश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के कैलेंडर के हिसाब से इन चार दिनों में दो छुट्टियां शनिवार और रविवार की रहेंगी। ऐसे में अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो फिर एक बार छुट्टियों की पूरी लिस्ट चेक कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गौरतलब है कि बैंक की छुट्टियों के दौरान, ग्राहक अपने बैंक के काम को पूरा करने के लिए नेट बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्यों और शहरों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग होती हैं। दरअसल, बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या उन राज्यों में होने वाले त्योहारों पर भी निर्भर करती है।



