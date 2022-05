{"_id":"627e48a738a8d647ef25de96","slug":"bank-holiday-may-2022-closed-three-days-from-saturday-check-full-list-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bank Holiday: मई महीने का सबसे लंबा बैंक हॉलिडे कल से, तीन दिन रहेगी छुट्टी, चेक करें पूरी लिस्ट","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

Bank Holiday: मई महीने का सबसे लंबा बैंक हॉलिडे कल से, तीन दिन रहेगी छुट्टी, चेक करें पूरी लिस्ट

Updated Fri, 13 May 2022

सार Bank Closed For Three Days From Saturday: 14 मई को महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा, जबकि 15 मई को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। इसके अलावा 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी।

अगर आपको बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, मई महीने का सबसे लंबा बैंक हॉलिडे शनिवार से शुरू होगा। इसके तहत तीन दिन यानी 14, 15 और 16 मई को बैंकों में छुट्टी रहेगी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2022 के अवकाश कैलेंडर के अनुसार महीने में पूरे 11 दिन छुट्टियां निर्धारित हैं।



16 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर अवकाश

इन तीन दिनों की बात करें, तो 14 मई को महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा, जबकि 15 मई को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। इसके अलावा 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम के लिए निकलने वाले हैं तो फिर एक बार छुट्टियों की लिस्ट पर नजर मार लेना आपके लिए फायदेमंद होगा।



ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी चालू

आपको बता दें कि इन छुट्टियों के दौरान बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी, यानी आप अपने बैंकिंग से जुड़े कामों को घर बैठे कर पाएंगे। यहां बता दें कि बैंकों की छुट्टियां एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि वे लिस्ट देशभर के राज्यों में अलग-अलग में मनाए जाने वाले त्योहार और राज्यों के हिसाब से तैयार होती है।