Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Auspicious Shopping on Dhanteras: From Gold to Broom, What's the Significance?

एक्सप्लेनर: सोने-चांदी से लेकर झाड़ू तक, हर खरीदारी शुभ; जानिए इनका क्या महत्व?

Fri, 06 Nov 2026 05:03 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 06 Nov 2026 05:03 PM IST
सार

  • धनतेरस पर सोने-चांदी, बर्तन, झाड़ू और वाहनों की खरीदारी का महत्व जानें।
  • मां लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरि की पूजा क्यों की जाती है, समझें।

विज्ञापन
Auspicious Shopping on Dhanteras: From Gold to Broom, What's the Significance?
धनतेरस के दिन किन चीजों की करें खरीदारी। - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

धनतेरस पर कुछ नया खरीदकर घर लाना सबसे खास परंपराओं में से एक है। सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन  यह परंपरा सिर्फ कीमती धातुओं तक सीमित नहीं है।

कौन से धातुओं की खरीदारी पर रहती हैं नजरें?

  • सोना : सोने के गहने और सिक्के मां लक्ष्मी से जुड़े माने जाते हैं। इन्हें धन, समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है।
    • विज्ञापन
  • चांदी : चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। दिवाली की पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर वाले सिक्के भी खरीदे जाते हैं।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • पीतल और तांबे के बर्तन : इनकी खरीदारी का संबंध समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि के अमृत कलश लेकर प्रकट होने की कथा से जोड़ा जाता है।

स्टील के बर्तन की क्यों होती है खरीदारी?

महंगी धातुएं नहीं खरीदने वाले परिवार स्टील के नए बर्तन खरीदते हैं। यह परंपरा का एक उपयोगी और किफायती विकल्प है।

  • झाड़ू: कई घरों में धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा है। इसे घर से दरिद्रता दूर करने और मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है।
  • वाहन और घरेलू उपकरण : आजकल धनतेरस पर गाड़ी, फ्रिज, टीवी और दूसरे घरेलू उपकरण खरीदने का चलन भी बढ़ा है। इन्हें नई शुरुआत और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है।

किन देवी-देवताओं की होती है पूजा?

  • मां लक्ष्मी: इन्हें धन, वैभव और सुख-समृद्धि की देवी माना जाता है। भक्त घर में खुशहाली और आर्थिक संपन्नता के लिए इनकी पूजा करते हैं।
  • भगवान कुबेर: इन्हें देवताओं का खजांची माना जाता है। धन और आर्थिक स्थिरता की कामना के लिए इनकी पूजा की जाती है।
  • भगवान धन्वंतरि: इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। भक्त अच्छे स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के लिए इनकी पूजा करते हैं।

धनतेरस के साथ ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस पर जहां धन, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है, वहीं दिवाली के मुख्य दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है। दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। यह त्योहार आस्था, परिवार और खुशियों के साथ नई ऊर्जा के स्वागत का मौका बनता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed