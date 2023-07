FMCBG: विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भारत के स्कूलों में 'स्मार्ट क्लास' को सराहा, वित्त मंत्री कही ये बात

गुजरात के गांधीनगर में रविवार को जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक हुई। बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी।

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा, "बहुत सारे देश शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग ढंग से काम करते हैं। भारत के गुजरात में कक्षाओं को स्मार्ट बनाने और हर स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट क्लास रखने के रखने के विचार काम हो रहा है। बहुत सारे कार्यान्वयन हैं। असली बात डेटा और ट्रैकिंग है। मुझे लगता है कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कार्य करने चाहिए जो सर्वोत्तम परिणामों की ओर ले जाए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित कई अन्य देशों में करदाता हमें अपना पैसा देते हैं, तो वे इसे हमें बेहतर परिणाम के लिए देते हैं। कितनी लड़कियां स्कूल जाती हैं? उन्हें कितना लाभ मिला? कितने लोग स्कूल गए और शिक्षा से लाभान्वित हुए? कितने लोग एक कौशल केंद्र में गए और उस कौशल के कारण बेहतर नौकरी प्राप्त की? वे यही चाहते हैं। वे सिर्फ यह नहीं जानना चाहते कि कितना पैसा आया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि मुझे भारत के संबंध में जो पसंद है वह यह है कि यहां बेहतर परिणाम आ रहे हैं।

गांधीनगर में संयुक्त सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत और इंडोनेशिया दोनों तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और कई मायनों में समान हैं। दोनों जी-20, डब्ल्यूटीओ और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं। भारत ने इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता संभाली है और कई विरासत से मुद्दे हैं जिन्हें हम अपनी अध्यक्षता के दौरान आगे ले जा रहे हैं। उन्होने कहा, "यह संवाद मुद्दों की आम समझ तक पहुंचने और ईएमडीई के दृष्टिकोण से वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मेरा मानना है कि यह वार्ता वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान देते हुए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बेहतर सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी।"



