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म्यूचुअल फंड: ज्यादा पैसा मतलब बेहतर फंड नहीं! छोटे फंड ने बड़े फंड को रिटर्न में कैसे पछाड़ा?

Wed, 30 Sep 2026 06:46 AM IST
निर्मल कांत बोनस डेस्क, नई दिल्ली।
बोनस डेस्क, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 30 Sep 2026 06:46 AM IST
सार

म्यूचुअल फंड में ज्यादा एयूएम को अक्सर बेहतर प्रदर्शन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हाल के आंकड़े अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। एक साल के रिटर्न में कई कम एयूएम वाले फंड बड़े और लोकप्रिय फंड से आगे निकल गए। तो क्या फंड चुनते समय सिर्फ एयूएम देखना सही है? पढ़िए रिपोर्ट

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one year returns low aum mutual funds outperform high aum schemes changed picture
म्यूचुअल फंड - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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म्यूचुअल फंड में आमतौर पर माना जाता है कि जिस फंड में ज्यादा पैसा लगा है और जिसके निवेशक ज्यादा हैं, वह बेहतर होगा। लेकिन पिछले तीन साल के आंकड़े इस विचार को गलत साबित करते दिख रहे हैं। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कई बड़े और लोकप्रिय म्यूचुअल फंड अपनी ही कैटेगरी के छोटे फंडों से पीछे रह गए हैं। कुछ ऐसे फंड भी हैं, जिनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) यानी  प्रबंधित परिसंपत्ति 100 करोड़ रुपये से कम है, लेकिन उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एयूएम वाले फंडों के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिया है। 
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स्मॉलकैप में भी छोटे फंडों का प्रदर्शन बेहतर 
स्मॉल कैप कैटेगरी में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैपफंड का एयूएम करीब 3,601 करोड़ रुपये है। इसने पिछले एक साल में करीब 27% रिटर्न दिया है। यूनियन स्मॉल कैप और आईटीआई स्मॉल कैप ने भी करीब 21% रिटर्न दिया। वहीं, सिर्फ 847 करोड़ रुपये एयूएम वाले एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड ने 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है। 
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लार्ज कैप फंड की तस्वीर
लार्जकैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा एयूएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का है। म्यूचुअल फंड उद्योग संगठन एंफी के 24 सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इस फंड एयूएम करीब 72,282 करोड़ रुपये है। पिछले एक साल में इस फंड ने करीब 6 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। एसबीआई लार्जकैप, निप्पॉन इंडिया लार्जकैप और एचडीएफसी लार्जकैप जैसे बड़े फंड भी दबाव में रहे। वहीं, सिर्फ 62 करोड़ रुपये एयूएम वाला टॉरस लार्ज कैप फंड करीब 7 फीसदी रिटर्न देने में सफल रहा। यानी जिस फंड में हजारों करोड़ रुपये लगे हैं, वह पीछे रह गया और छोटे फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया।
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मिडकैप कैटेगरी में भी बड़ा अंतर 
मिडकैप कैटेगरी में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा एयूएम वाले एचडीएफसी मिडकैप फंड ने पिछले एक साल में 6 फीसदी से कम रिटर्न दिया। वहीं, सिर्फ 1,483 करोड़ रुपये एयूएम वाले आईटीआई मिडकैप फंड ने 10 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया। मल्टीकैप और लार्ज एंड मिडकैप फंडों में भी कई छोटी योजनाओं ने बड़े फंडों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है।

निवेशकों का सलाह 
  • सिर्फ बड़े एयूएम देखकर फंड न चुनें।
  • पिछले 3, 5 और 7 साल का रिटर्न देखें। 
  • यह भी देखें कि फंड ने बाजार गिरने पर कितना नुकसान दिया। 
  • फंड के पोर्टफोलियो और जोखिम को समझें।
  • छोटे एयूएम का मतलब बेहतर फंड नहीं होता।
  • एक साल के रिटर्न के आधार पर निवेश का  फैसला न करें।

छोटे एयूएम वाले शानदार फंड
 फंड                                      एयूएम (करोड़ रुपये में)       तीन साल में सीएजीआर (%)    एक साल में रिटर्न (%)
बीओआई स्मॉलकैप 3,601 22.63 26.69
यूनियन स्मॉलकैप 2,748 17.98 21.16
आईटीआई स्मॉलकैप 3,700 25.31 20.94
एलआईसी एमएफ स्मॉलकैप 847 19.19 15.46
आईटीआई मल्टीकैप 1,514 17.35 12.26
एलआईसी एमएफ वैल्यू 335 17.93 21.92


बड़े एयूएम वाले फंड रह गए पीछे
फंड एयूएम (करोड़ रुपये में)      तीन साल में सीएजीआर (%)     एक साल में रिटर्न (%)
आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू            58,226 11.22 -6.11
आईसीआईसीआई प्रू लॉर्ज कैप 72,282 10.24 -5.94
निपोन इंडिया लॉर्ज कैप 52,187 10.57 -5.71
एचडीएफसी लॉर्ज कैप 38,113 8.62 -4.12
पराग पारिख फ्लेक्सी कैप 1,46,234 12.67 -4.47
सीबीआई कॉन्ट्रा 46,060 10.82 -2.59

एयूएम क्या है: एयूएम यानी किसी म्यूचुअल फंड योजना में निवेशकों का लगा हुआ कुल पैसा। इसमें निवेश की गई रकम और उसकी कीमत में हुए बदलाव शामिल होते हैं।
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