द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स में 500 अंकों की रैली, निफ्टी 22,700 के पार; बाजार का हाल

भारतीय इक्विटी बाजार में शुक्रवार की सुबह कारोबार की शुरुआत होते ही शानदार तेजी दर्ज की गई। ओपनिंग बेल के साथ ही घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसके चलते बीएसई सेंसेक्स में 500 अंकों तक की रैली दर्ज की गई और एनएसई निफ्टी 22,700 का महत्वपूर्ण स्तर पार करने में कामयाब रहा। बाजार के इस सकारात्मक रुझान को मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी क्षेत्र का मजबूत समर्थन मिला, जहां टेक इंडेक्स में 3 प्रतिशत तक का उछाल आया।

आज शुरुआती सत्र के दौरान बाजार में कैसी बढ़त दर्ज की गई?

कारोबारी सत्र की शुरुआत के बाद सुबह 09:23 बजे तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दोनों मुख्य बेंचमार्क सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

विज्ञापन

सेंसेक्स का स्तर: बीएसई सेंसेक्स 273.43 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,522.82 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। शुरुआती सत्र के दौरान इसमें 500 अंकों तक का उछाल देखा गया।

बीएसई सेंसेक्स 273.43 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73,522.82 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। शुरुआती सत्र के दौरान इसमें 500 अंकों तक का उछाल देखा गया। विज्ञापन विज्ञापन निफ्टी का प्रदर्शन: एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स 16.25 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की बढ़त लेकर 22,703.90 के स्तर पर पहुंच गया।

एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स 16.25 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की बढ़त लेकर 22,703.90 के स्तर पर पहुंच गया। की-लेवल पार: निफ्टी ने कारोबार की शुरुआत में ही 22,700 के स्तर को पार कर लिया।

शुरुआती कारोबार में बाजार के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार दर्ज किए गए:

इस शुरुआती रैली में किस सेक्टर ने सबसे मजबूत भूमिका निभाई?

शुक्रवार को ओपनिंग बेल के बाद बाजार को सबसे बड़ा सहारा टेक्नोलॉजी सेक्टर से मिला। आईटी और टेक शेयरों में आई तेजी के कारण टेक इंडेक्स 3 प्रतिशत तक उछल गया।



टेक्नोलॉजी क्षेत्र के इस मजबूत प्रदर्शन ने समग्र बाजार धारणा को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई:

टेक इंडेक्स में 3% का उछाल: टेक शेयरों में हुई लिवाली ने इंडेक्स आधारित खरीदारी को गति दी।

टेक शेयरों में हुई लिवाली ने इंडेक्स आधारित खरीदारी को गति दी। बेंचमार्क सूचकांकों पर असर: टेक क्षेत्र की मजबूती के कारण ही सेंसेक्स 500 अंकों की छलांग लगाने में सफल रहा और निफ्टी 22,700 के पार टिक सका।

टेक क्षेत्र की मजबूती के कारण ही सेंसेक्स 500 अंकों की छलांग लगाने में सफल रहा और निफ्टी 22,700 के पार टिक सका। कारोबारी रफ्तार: सेंसेक्स का 73,522.82 के स्तर पर पहुंचना और 273.43 अंकों की बढ़त बनाए रखना बाजार में लिवालों की मौजूदगी को दर्शाता है।

बाजार की आगे की चाल और निवेशकों के लिए क्या मायने हैं?

शुरुआती सत्र में दर्ज की गई यह बढ़त यह संकेत देती है कि आईटी और टेक शेयरों में आई खरीदारी ने बाजार के सेंटीमेंट को मजबूती दी है। सेंसेक्स का 73,500 के स्तर से ऊपर बने रहना और निफ्टी का 22,700 के पार निकलना बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।



कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में इस बढ़त के बने रहने पर निवेशकों की नजर रहेगी। विशेष रूप से टेक इंडेक्स का 3% उछाल यह स्पष्ट करता है कि शुरुआती सत्र में लिवाली का मुख्य केंद्र टेक्नोलॉजी सेक्टर बना रहा।