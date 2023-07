Viral Video: सड़क पर चलते-चलते अचानक मूर्ति बन गई महिला! वीडियो देखकर हैरत में पड़ी दुनिया

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं। अब इन दिनों एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चलते-चलते महिला अचानक ठहर जाती है। अब इस घटना को लोग टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा से जोड़ रहे हैं।

Internet Attempts To Get To Bottom Of Viral Video In Which Woman Appears Literally Frozen In Time pic.twitter.com/0i8y9oqol6