फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Video Indian YouTuber's Experience On Pakistan's Luxury Train Is Not What He Expected

पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन में शख्स ने की यात्रा, सफर के बाद खोली पाकिस्तानी रेलवे की पोल, वीडियो हुआ वायरल

Thu, 15 Oct 2026 02:35 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 15 Oct 2026 02:35 PM IST
सार

एक भारतीय शख्स ने पाकिस्तान की लग्जरी ग्रीन लाइन ट्रेन में यात्रा की है। इसके बाद उसने पाकिस्तानी रेलवे की पोल खोली है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन
Video Indian YouTuber's Experience On Pakistan's Luxury Train Is Not What He Expected
पाकिस्तान की लग्जरी ट्रेन में शख्स ने की यात्रा, सफर के बाद खोली पाकिस्तानी रेलवे की पोल - फोटो : youtube

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हर किसी का विदेश घूमने का सपना होता है। विदेशों में घूमने जाने के बाद लोग वहां की ट्रेनों और अन्य सुविधाओं का अनुभव शेयर करते हैं। अब इन दिनों एक शख्स पाकिस्तानी यात्रा का अनुभव और वहां की ट्रेन का वीडियो शेयर किया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ परिशानियों का सामना किया है, जिनसे उन्हें निराशा हुई।

विज्ञापन


शख्स ने यात्रा का वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। इस वीडियो का टाइटल Luxury Train of Pakistan PK (Multan to Lahore) रखा गया है। वायरल वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। शख्स पाकिस्तान की ग्रीन लाइन ट्रेन में सफर करना चाहता था। यह ट्रेन पड़ोसी देश की प्रमुख और आधुनिक ट्रेनों में शामिल है। शख्स का कहना है कि उसने टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन कोशिश की, लेकिन भुगतान को लेकर उन्हें परेशानी हुई। इसके बाद उन्हें मुल्तान कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेनी पड़ी। 
विज्ञापन


यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रेन के अंदर की सुविधाओं को भी दिखाया। उनका कहना है कि सीटों के पीछे एलसीडी स्क्रीन लगी थीं। इनमें चीनी भाषा का विकल्प भी दिया गया था। उसने सीटों को घुमाने की सुविधा के बारे में बताया है। इस यात्रा की एक खास बात खाने की व्यवस्था थी। उसने बताया कि टिकट के किराए में भोजन शामिल था। इसमें  बिरयानी, चिकन, नान और मिठाई जैसी चीजें शामिल थीं। शाकाहारी यात्रियों के लिए दाल का विकल्प उपलब्ध था।
विज्ञापन
विज्ञापन


बिल्ली के बच्चे जैसी दिखता है ये मखमली कीड़ा, छूते ही उठेगा ऐसा दर्द कि याद आ जाएगी नानी





टाइगर देखने गया था शख्स, अचानक बाड़े में जा गिरा, फिर बाघ ने जो किया वो दिल दहला देगा

वीडियो में शख्स टिकट की कीमत 2,950 पाकिस्तानी रुपये बताई है, जो उसके मुताबिक भारतीय मुद्रा में करीब 850 रुपये है। उसने यात्रा के दौरान ट्रेन की देरी के बारे में भी बताया है। ट्रेन निर्धारित समय से करीब डेढ़ घंटे लेट पहुंची और रास्ते में पानी भरने के लिए ट्रेन को काफी देर तक रोका गया। शख्स का ट्रेन के समय को लेकर अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 

पानी में तैर रही थी छोटी बत्तख, अचानक नीचे से आई शिकारी मछली और फिर जो हुआ...

शख्स ने की भारतीय रेलवे से तुलना

शख्स ने पाकिस्तानी ट्रेन के अनुभव की तुलना भारतीय रेलवे से की है। उनका कहना है कि भारतीय रेलवे के सामने यह ट्रेन उतनी खास नहीं लगी। यह शख्स की निजी राय है, जो उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed