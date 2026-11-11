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साड़ी पहन ऑफिस पार्टी में लड़की ने किया धांसू डांस, नाच के दिखा दे गाने पर लगाए ऐसे ठुमके कि देखते रह गए लोग

Wed, 11 Nov 2026 02:40 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 11 Nov 2026 02:40 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर ऑफिस पार्टी में एक लड़की का डांस वीडियो वायरल हो रहा है। उसने  खूबसूरत साड़ी पहनकर डांस फ्लोर पर गजब का डांस किया है। लड़की के बेहतरीन एक्सप्रेशंस हर कोई तारीफ कर रहा है। 

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Viral girl dances in saree at office party on naach ke dikha de song viral instagram video
 साड़ी पहन ऑफिस पार्टी में लड़की ने किया धांसू डांस - फोटो : Instagram

विस्तार
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सोशल मीडिया पर इन दिनों डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। कोई अपने शानदार डांस मूव्स से लोगों का दिल जीत रहा है, तो कोई अपने देसी अंदाज से इंटरनेट पर छाया हुआ है। इसी बीच एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह साड़ी पहनकर ऑफिस पार्टी में जबरदस्त डांस करती दिख रही है। उसकी ऊर्जा और शानदार डांस स्टेप्स ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।

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नाच के दिखा दे गाने पर बिखेरा जलवा

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑफिस पार्टी के दौरान लड़की खूबसूरत साड़ी पहनकर डांस फ्लोर पर आती है। तभी बैकग्राउंड में नाच के दिखा दे गाना बजने लगता है। गाना शुरू होते ही लड़की पूरे जोश के साथ डांस करती है। उसके शानदार ठुमके, बेहतरीन एक्सप्रेशंस और जबरदस्त ऊर्जा पार्टी में चार चांद लगा देते हैं।
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लड़की का आत्मविश्वास और डांस करने का अंदाज देखने लायक है। वह बिना किसी झिझक के हर बीट पर शानदार स्टेप्स करती दिखती है। वहीं, आसपास मौजूद लोग भी उसकी परफॉर्मेंस का आनंद लेते और उसका हौसला बढ़ाते दिखाई देते हैं। साड़ी में उसका देसी लुक और बेफिक्र अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
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सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा में आ गई है। लोग लड़की के डांस, कॉन्फिडेंस और शानदार ऊर्जा की तारीफ कर रहे हैं।

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