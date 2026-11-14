वीडियो: कोर्ट के सामने काल बनकर आई रोडवेज बस, टेम्पो के उड़े परखच्चे, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर

सड़क पर चलते समय जरा-सी लापरवाही भी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कई बार कुछ सेकंड में ऐसा हादसा हो जाता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। हरियाणा के करनाल जिले से सामने आया एक ऐसा ही हादसा लोगों को हैरान कर रहा है। यहां एक तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने टेम्पो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसके परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में टेम्पो चालक और उसमें सवार एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं।

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जानकारी के मुताबिक यह हादसा करनाल जिले के इंद्री इलाके में इंद्री कोर्ट के सामने हुआ। गुढ़ा गांव का रहने वाला रविंद्र अपने टेम्पो में एक गाय को लेकर पाल कॉलोनी से नगला रोडान की तरफ जा रहा था। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, तभी करनाल की तरफ से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस से उसके टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में रविंद्र और गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना ने आसपास मौजूद लोगों को भी झकझोर कर रख दिया।इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर टेम्पो आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस उससे टकरा जाती है। टक्कर लगते ही टेम्पो बुरी तरह टूट जाता है। हादसे की भयावहता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। वीडियो सामने आने के बाद से ही यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोग इस दर्दनाक हादसे को देखकर हैरानी जता रहे हैं।हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच अधिकारी सुमित ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में गुढ़ा गांव निवासी टेम्पो चालक रविंद्र और उसमें सवार गाय की मौत हुई है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल हरियाणा रोडवेज की बस को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही बस चालक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।