Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   Army Men Caught Travelling Without Tickets Clash With Female TTE

वीडियो: ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे दो आर्मी जवान, महिला टीटीई ने मांगा चालान तो हुई बहस, वीडियो वायरल

Fri, 13 Nov 2026 09:54 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 13 Nov 2026 09:54 AM IST
सार

Video Viral: ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे दो आर्मी जवानों और महिला टीटीई के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला कर्मचारी ने दोनों से पेनॉल्टी भरने को कहा, लेकिन जवान इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी।
 

विज्ञापन
Army Men Caught Travelling Without Tickets Clash With Female TTE
चालान भरने से किया इनकार, बनाने लगे वीडियो - फोटो : एक्स@IndianLafdaa

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ट्रेन में सफर करते समय टिकट की जांच होना आम बात है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, हर यात्री के पास वैध टिकट होना जरूरी है। इसके लिए ट्रेन में तैनात टिकट निरीक्षक यानी टीटीई समय-समय पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। अगर कोई यात्री बिना टिकट सफर करता हुआ पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, कई बार टिकट जांच के दौरान यात्रियों और टीटीई के बीच बहस भी शुरू हो जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो आर्मी जवानों और महिला टीटीई के बीच टिकट को लेकर विवाद होता दिखाई दे रहा है।

विज्ञापन


महिला टीटीई ने मांगा टिकट तो शुरू हुई बहस
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ट्रेन के अंदर एक महिला टीटीई दो आर्मी जवानों से टिकट दिखाने के लिए कहती नजर आती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जवान बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब महिला कर्मचारी उनसे टिकट के बारे में पूछती हैं तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। महिला टीटीई उन्हें बिना टिकट सफर करने के लिए पेनॉल्टी भरने को कहती हैं, लेकिन जवान इसके लिए तैयार नहीं होते।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


चालान भरने से किया इनकार, बनाने लगे वीडियो
वीडियो में जवान महिला टीटीई से कहते सुनाई देते हैं कि आप टिकट काट दीजिए, हम चालान नहीं भरेंगे। इस दौरान महिला कर्मचारी उन्हें नियमों के मुताबिक जुर्माना भरने के लिए कहती हैं। दोनों के बीच बातचीत लगातार तीखी होती जाती है। इसी बीच महिला टीटीई टैब की मदद से दोनों जवानों की तस्वीर लेने की कोशिश करती हैं। तभी एक अन्य टीटीई भी वहां पहुंच जाता है और जवानों को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि, इसके बाद भी मामला शांत नहीं होता। जवान भी महिला टीटीई का वीडियो बनाने लगते हैं।

 महिला टीटीई ने कही नौकरी पर बात आने की बात
वीडियो में बहस के दौरान महिला टीटीई जवानों से यह कहते हुए भी सुनाई देती हैं कि आपकी नौकरी पर आ जाएगी। इस पर भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहती है। ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां यह लोगों का ध्यान खींच रहा है।


सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अलग-अलग प्रतिक्रिया
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग महिला टीटीई का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थीं। वहीं, कुछ यूजर्स का मानना है कि किसी भी विवाद के दौरान दोनों पक्षों को सम्मान और संयम बनाए रखना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि महिला टीटीई अपना काम कर रही हैं और जवानों को नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि जवानों को चालान भर देना चाहिए था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed