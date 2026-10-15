4700 साल पहले डूबा था ये जहाज, अब समुद्र की गहराई से सामने आई हैरान करने वाली कहानी
पुरातत्वविदों ने तुर्की के तट पर समुद्र में एक बड़ी खोज की है। उनका दावा है कि उन्होंने समुद्र में डूबे दुनिया के सबसे पुराने जहाज की खोज की है। उनका कहना है कि यह 4700 साल पुराना है।
विस्तार
पुरातत्वविदों ने तुर्की के तट पर समुद्र में डूबे एक जहाज को खोजने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह जहाज 4700 साल पुराना है। बताया गया है कि अभी तक मिया यह दुनिया के सबसे पुराने जहाज का मलबा है। तुर्की के संस्कृति मंत्रालय ने 14 अक्तूबर को एक बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दक्षिणी तुर्की के तट के पास केकोवा द्वीप के पास करीब 100 फीट की गहराई पर जहाज मिला है, जिसकी खुदाई के दौरान प्राचीन समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान मिले हैं। यह 4,400-4,700 साल पुराने हैं। इस खोज से समुद्री इतिहास, उस समय के नाविकों के दैनिक जीवन तथा उस समय के व्यापारिक संबंधों के बारे में नई जानकारी सामने आएगी।
क्यों अहम है यह खोज?
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन बर्तनों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल) या वाइन ले जाने के लिए होता था। एक खास बात यह है कि बर्तन पर कुछ खास रहस्मयी चिन्ह मिले हैं और उसमें दो छेद भी हैं। इससे यह पता चलता है कि इसका इस्तेमाल शायद पनीर या मक्खन बनाने के लिए किया गया हो।
शोधकर्ताओं का कहना है कि बर्तनों का मिलना यह हो सकता है कि नाविक समुद्री यात्राओं के दौरान बकरियों को साथ ले जाते थे और उनके दूध से डेयरी प्रोडक्ट बनाते थे। अंताल्या की अकदेनिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाकान ओनिज ने इस समुद्र खोज के मुखिया हैं। उन्होंने बताया कि जहाज के मलबे का पता सबसे पहले चार साल पहले चला था।
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The oldest shipwreck in the world has just been found. Just off the shore of Kekova Island in Antalya, Turkey. It is believed to be nearly 5,000 years old. Not much of the wooden structure remains, but three large stone anchors were found, as well as more than 30 ceramic storage pots, called amphorae. And this finding raises an interesting question… 1/2— Chris Costin (@TheChrisCostin) October 14, 2026
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कैसे पता चला सबसे पुराना डूबा जहाज है?
यह खोज दुनिया के सबसे पुराने डूबे जहाजों की सूची में सबसे ऊपर है। पहले यह रिकॉर्ड दक्षिणी ग्रीस के डोकॉस द्वीप के पास मिले एक जहाज के नाम, जो 4200 साल पुराना है। बुल्गारिया के तट के पास ब्लैक सी में 2,400 साल पुराना जहाज मिला था, जिसकी कुछ लकड़ियां अभी भी सुरक्षित हैं।