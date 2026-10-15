एक ही पीएनआर पर दो टिकट, एक कंफर्म तो दूसरे यात्री को भी राहत! टीटीई ने नहीं काटा फाइन, वीडियो वायरल

ट्रेन में सफर करते समय टिकट के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार नियमों की सही जानकारी नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अगर टीटीई खुद नियम समझाकर यात्री की मदद कर दे तो सफर आसान हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में टीटीई जितेंद्र मिश्रा ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्लीपर कोच में सफर कर रहे एक यात्री को टिकट से जुड़ा नियम समझाया और उसका फाइन काटने के बजाय उसे राहत दी। इस वीडियो को देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं।

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वायरल वीडियो में टीटीई जितेंद्र मिश्रा स्लीपर कोच में यात्रियों के टिकट चेक करते दिखाई देते हैं। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा यात्री मिलता है, जिसने एक ही पीएनआर पर दो लोगों के टिकट बुक किए थे। इनमें से एक यात्री का टिकट कंफर्म था, जबकि दूसरे का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। ऐसे में यात्री ने अपने साथी के लिए जनरल टिकट भी ले लिया और दोनों स्लीपर कोच में सफर करने लगे।जब टीटीई जितेंद्र मिश्रा यात्री के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे टिकट से जुड़ा नियम समझाया। वीडियो के मुताबिक यात्री को लग रहा था कि उसके साथी के पास कंफर्म टिकट नहीं होने की वजह से उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन टीटीई ने उसे बताया कि एक ही पीएनआर पर दो या उससे ज्यादा यात्रियों के टिकट बुक होने और उनमें से किसी एक के कंफर्म होने की स्थिति में लागू नियमों के तहत दूसरे यात्री को भी राहत मिल सकती है। इसके बाद टीटीई बिना जुर्माना काटे आगे बढ़ गए।जितेंद्र मिश्रा ने इस वीडियो के जरिए यात्रियों को टिकट के नियमों की जानकारी देने की कोशिश की है। उन्होंने पहले भी एक ही पीएनआर पर कई टिकट बुक करने और उनमें से कुछ टिकट कंफर्म होने की स्थिति को लेकर वीडियो साझा किया था। हालांकि, यात्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वेटिंग टिकट के नियम टिकट के प्रकार, बुकिंग के तरीके और रेलवे के लागू नियमों पर निर्भर करते हैं। इसलिए हर स्थिति में यह मान लेना सही नहीं होगा कि एक टिकट कंफर्म होने पर बाकी सभी यात्री भी स्लीपर कोच में सफर कर सकते हैं।टीटीई जितेंद्र मिश्रा की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो को 32 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने यात्रियों से पूछा कि क्या वे भी टिकट बुक करते समय ऐसी गलती करते हैं।वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स टीटीई की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि रेलवे में ऐसे और टीटीई होने चाहिए। वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि जब यात्री टिकट के लिए पहले ही पैसे दे चुका है, तो नियमों के तहत राहत मिलने पर उसे दोबारा भुगतान क्यों करना चाहिए। वीडियो के जरिए टीटीई ने यात्रियों को टिकट के नियम समझने और सफर से पहले अपनी टिकट की स्थिति जांचने का संदेश दिया है।