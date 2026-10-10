आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए क्लास में बना मिनी सिनेमा हॉल, पॉपकॉर्न और टिकट काउंटर वाला आइडिया जीत लेगा दिल

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बच्चों की छोटी-छोटी खुशियां कई बार बड़े-बड़े इंतजामों से भी ज्यादा खास होती हैं। खासकर उन बच्चों के लिए, जिन्हें बड़े शहरों जैसी सुविधाएं रोजाना देखने को नहीं मिलतीं। ऐसे में अगर उन्हें अपने ही आसपास सिनेमा हॉल जैसा माहौल मिल जाए, तो उनकी खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गुजरात के गोकलपुरा-2 स्थित आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा ही खास इंतजाम किया गया। यहां बच्चों को सिनेमा हॉल जाने जैसा अनुभव देने के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वीडियो में क्या दिखाया गया है।सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो के प्रोफाइल से शेयर किया गया है। वीडियो पर लिखा है, 'आंगनबाड़ी में मूवी टाइम'। इस छोटे से सेटअप में बच्चों को सिनेमा हॉल जैसा माहौल देने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि इसके लिए महंगे सामान की जगह साधारण चीजों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो की शुरुआत में बच्चे सिनेमा हॉल में प्रवेश करते नजर आते हैं। यहां उन्हें मेटल डिटेक्टर जैसे सेटअप से होकर गुजरते दिखाया गया है। इसे कागज से तैयार किया गया था। इसके बाद वीडियो में पॉपकॉर्न काउंटर भी नजर आता है, जहां बच्चे टिकट खरीदते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह बच्चों के लिए सिनेमा हॉल जाने के अनुभव को खेल-खेल में तैयार किया गया।इस पूरे सेटअप का मकसद बच्चों को सिनेमा हॉल जैसा अनुभव देना था। वीडियो में बच्चे इस खास इंतजाम का आनंद लेते दिखाई देते हैं। आखिर में बच्चों को पॉपकॉर्न खाते हुए भी देखा जा सकता है। उनके लिए तैयार किया गया यह छोटा सा सिनेमा हॉल दिखाता है कि बच्चों को खुश करने के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत और एक अच्छा आइडिया भी उनके लिए यादगार पल बना सकता है।वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आंगनबाड़ी में ऐसा भी होता है, यह देखकर अच्छा लगा। वहीं, एक अन्य यूजर ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया बताया। कई दूसरे यूजर्स ने भी बच्चों के लिए किए गए इस इंतजाम की सराहना की है। यह वीडियो इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें बच्चों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एक नया अनुभव देने की कोशिश की गई है। कागज से बने मेटल डिटेक्टर से लेकर टिकट और पॉपकॉर्न काउंटर तक, हर छोटी चीज को ध्यान में रखकर यह सेटअप बनाया गया। यही वजह है कि आंगनबाड़ी का यह मूवी टाइम लोगों का ध्यान खींच रहा है।