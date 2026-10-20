युवाओं के लिए काम की खबर: PMEGP पोर्टल कब खुलेगा? जीतन राम मांझी ने बताया आवेदन शुरू होने का पूरा अपडेट

2026-27 से 2030-31 तक योजना जारी रखने का प्रस्ताव

PMEGP योजना को 31 मार्च 2026 के बाद भी जारी रखने के सवाल पर मांझी ने बताया कि इसके विस्तार के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब अगले पांच वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना को जारी रखने का प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए लंबित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के विस्तार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आवेदन पोर्टल खोलने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आवेदन शुरू होने को लेकर आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।



नए आवेदन के लिए युवाओं को करना होगा इंतजार

PMEGP पोर्टल पर नए आवेदन स्वीकार नहीं होने से अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे युवाओं के सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई युवा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता लेकर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए आवेदन कब से शुरू होंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट बता दिया है कि फिलहाल आवेदन शुरू होने की निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। योजना के विस्तार के लिए कैबिनेट की मंजूरी और जरूरी औपचारिकताओं का पूरा होना महत्वपूर्ण है।



युवाओं के लिए जरूरी सलाह

आवेदन पोर्टल खुलने तक इच्छुक आवेदक अपने प्रस्तावित उद्योग की परियोजना रिपोर्ट अनुमानित लागत, जरूरी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी तैयार रखें। आवेदन की शुरुआत और संशोधित दिशा-निर्देशों को लेकर मंत्रालय की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। फिलहाल युवाओं को PMEGP के नए आवेदन शुरू होने के लिए कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद जारी होने वाली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।



