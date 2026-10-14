बिहार: किशनगंज में राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज, बिहार के सभी जिलों की टीमें ले रहीं हिस्सा

किशनगंज में बिहार की उभरती खेल प्रतिभाओं को राज्यस्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से किशनगंज में बुधवार को राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ हुआ। विद्यालय खेल महाकुंभ के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार के सभी जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता 14 से 16 अक्टूबर तक अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम, खगड़ा में आयोजित की जा रही है।

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प्रतियोगिता का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, एसडीएम अनिकेत कुमार, एसडीपीओ-1 खुसरो सिराज, जिला खेल पदाधिकारी आदित्य कुमार और ट्रैफिक डीएसपी राजेश सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (BSSA) के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-17 बालक वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची टीमों के बीच फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले होंगे।जिला खेल पदाधिकारी आदित्य कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्कूली स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानना है। इसके माध्यम से खिलाड़ियों को राज्यस्तर पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर और मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता से जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलेगा।