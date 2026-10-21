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बिहार: रामलीला के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग, पांच बच्चों समेत 10 झुलसे; उपचार चल रहा

Wed, 21 Oct 2026 03:37 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 21 Oct 2026 03:37 PM IST
सार

बिहार के सीवान जिले के रसूलपुर गांव में रामलीला के मंचन के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से पांच बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से झुलसे पांच बच्चों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।

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दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के सीवान जिले में रामलीला के मंचन के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से पांच बच्चों समेत कम से कम 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। घटना मंगलवार शाम बड़हरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में हुई।

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सीवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भारत सोनी ने पीटीआई को बताया, “इस घटना में पांच बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। सभी को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, गंभीर रूप से झुलसे पांच बच्चों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।”

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एसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सदर-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) और बड़हरिया के थानाध्यक्ष (एसएचओ) मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अधिकारी घायलों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है। साक्ष्य जुटाने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया है।

सोनी ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी आयोजनकर्ताओं के बयान भी दर्ज कर रहे हैं।

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