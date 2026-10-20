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बिहार क्राइम: गोपालगंज में छह साल के बच्चे की हत्या, गंडक नहर में मिला शव; पुलिस जांच में जुटी

Tue, 20 Oct 2026 02:35 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज Published by: सारण ब्यूरो Updated Tue, 20 Oct 2026 02:35 PM IST
सार

गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में छह वर्षीय विवेक कुमार का शव सोमवार देर शाम हथुआ शाखा गंडक नहर से मिला। बच्चा दोपहर से लापता था। सिर कुचलकर हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Six-year-old child brutally murdered in Gopalganj; body found in canal, causing a stir in the area bihar news
घटनास्थल पर पहुंच कर जांच करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में छह वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। सोमवार देर शाम बच्चे का शव गांव के पास स्थित हथुआ शाखा गंडक नहर से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सिर कुचलकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव नहर में फेंकने की आशंका जताई जा रही है।

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मृतक की पहचान भटवलिया गांव निवासी वीरा माझी के छह वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया।

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दोपहर तीन बजे से लापता था बच्चा
जानकारी के अनुसार, विवेक कुमार सोमवार दोपहर करीब तीन बजे घर से लापता हो गया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच, देर शाम ग्रामीणों ने हथुआ शाखा गंडक नहर के किनारे एक शव देखा। इसकी सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान विवेक के रूप में की। बच्चे का शव देखकर माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है।
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सिर कुचलकर हत्या की आशंका
शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या किसी अन्य स्थान पर सिर कुचलकर की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस रंजिश, अपहरण और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

एसडीपीओ ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
घटना की गंभीरता को देखते हुए हथुआ के एसडीपीओ राजेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। हत्या के कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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