बिहार क्राइम: गोपालगंज में छह साल के बच्चे की हत्या, गंडक नहर में मिला शव; पुलिस जांच में जुटी

बिहार के गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र के भटवलिया गांव में छह वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। सोमवार देर शाम बच्चे का शव गांव के पास स्थित हथुआ शाखा गंडक नहर से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सिर कुचलकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव नहर में फेंकने की आशंका जताई जा रही है।

मृतक की पहचान भटवलिया गांव निवासी वीरा माझी के छह वर्षीय पुत्र विवेक कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया।

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जानकारी के अनुसार, विवेक कुमार सोमवार दोपहर करीब तीन बजे घर से लापता हो गया था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच, देर शाम ग्रामीणों ने हथुआ शाखा गंडक नहर के किनारे एक शव देखा। इसकी सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान विवेक के रूप में की। बच्चे का शव देखकर माता-पिता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है।शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की हत्या किसी अन्य स्थान पर सिर कुचलकर की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस रंजिश, अपहरण और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।घटना की गंभीरता को देखते हुए हथुआ के एसडीपीओ राजेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। हत्या के कारणों का जल्द खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।