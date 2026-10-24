बिहार: सीवान में जब्त विस्फोटक नष्ट करते समय जोरदार धमाका, घरों के करकट उड़े; प्रशासन से भिड़े ग्रामीण

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सीवान के भलुआरा गांव में जब्त विस्फोटक को नष्ट करने के दौरान हुए जोरदार धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के घरों में रहने वाले लोग सहम गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि विस्फोट के प्रभाव से कई घरों के करकट उड़ गए, जबकि कुछ मकानों की खिड़कियों के जंगले भी टूट गए। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए।बड़हरिया प्रखंड के भलुआरा गांव में जब्त विस्फोटक को नष्ट करने की कार्रवाई के दौरान अचानक तेज धमाका हुआ। ग्रामीणों के अनुसार, धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। इसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आसपास के मकानों को हुए कथित नुकसान को देखकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।स्थानीय लोगों का आरोप है कि विस्फोटक नष्ट करने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ताकि आसपास के लोगों और मकानों को नुकसान का खतरा कम किया जा सके। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक हुई या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।धमाके के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को घेर लिया। लोगों ने विस्फोटक नष्ट करने की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे। मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान तनावपूर्ण स्थिति भी बनी और कुछ आक्रोशित लोगों ने दमकल की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि, दमकल वाहन को हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।घटना के बाद जब्त विस्फोटक को नष्ट करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण जानना चाहते हैं कि विस्फोटक को नष्ट करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई थी और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए थे।फिलहाल विस्फोटक की प्रकृति, धमाके से हुए नुकसान और सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के कारणों और जिम्मेदारी से जुड़े पहलुओं की स्पष्ट जानकारी संबंधित अधिकारियों के बयान और जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।