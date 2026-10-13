बिहार: सारण में दो दिन में मिले दो शव, युवती की पहचान नहीं, युवक की मौत पर हत्या का शक; पुलिस जांच में जुटी

बिहार के सारण जिले में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार दो दिनों में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दिघवारा में अज्ञात युवती का शव मिलने के एक दिन बाद दरियापुर के महमदपुर गांव में सड़क किनारे गड्ढे से एक युवक की लाश बरामद हुई है। युवक की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, जबकि युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी तरह के संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार, दिघवारा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर ककड़ियां गांव के समीप माही नदी के बांध के पास सोमवार सुबह जींस और टी-शर्ट पहने एक युवती का शव मिला था। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती की पहचान नहीं होने के कारण उसकी मौत की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। सारण पुलिस युवती की पहचान करने और उसकी मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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इधर, मंगलवार तड़के दरियापुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में सड़क किनारे एक गड्ढे से करीब 20 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान एम कुवारी गांव निवासी सुदर्शन राय के पुत्र सूरज कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान की।

सूरज का शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। अस्पताल परिसर में मातम छा गया। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सड़क किनारे गड्ढे में शव मिलने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

सारण जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार दो दिनों में शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। युवती की मौत कैसे हुई, युवक की मौत के पीछे क्या वजह है और दोनों मामलों में शव घटनास्थल तक कैसे पहुंचे, इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल, दोनों मामलों की जांच जारी है और युवती की पहचान करना पुलिस के लिए अहम चुनौती बना हुआ है।