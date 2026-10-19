सारण में रावण वध कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ प्रबंधन, सुरक्षित आवागमन और यातायात नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया है। इसको लेकर सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को पूरी सतर्कता, मुस्तैदी और जवाबदेही के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रावण वध कार्यक्रम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने निर्धारित स्थलों पर समय से पहुंचने और कार्यक्रम की समाप्ति तक सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही, किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने और आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है।कार्यक्रम में दर्शकों और श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था सुव्यवस्थित रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आयोजन स्थल पर भीड़ का अनियंत्रित जमाव नहीं होने दिया जाए। आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों की आवाजाही सुचारु बनी रहे और अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न न हो। भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और परिस्थितियों के अनुसार त्वरित निर्णय लेने को भी कहा गया है।रावण वध कार्यक्रम के दौरान यातायात का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। वाहनों के परिचालन और पार्किंग को व्यवस्थित रखने के साथ आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है।आयोजन स्थल के आसपास यातायात संबंधी समस्याओं की आशंका को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है, ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के साथ आम राहगीरों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को अपने निर्धारित स्थलों पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। बिना सक्षम अनुमति के प्रतिनियुक्ति स्थल छोड़ने पर रोक लगाते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया गया है।किसी भी अप्रिय घटना या आपात स्थिति की सूचना तत्काल वरीय पदाधिकारियों को देने और आवश्यक कार्रवाई में देरी नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आयोजन स्थल की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और हर परिस्थिति में आपसी समन्वय बनाए रखने को कहा है।प्रशासन ने आम नागरिकों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले दर्शकों से प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा किसी संदिग्ध स्थिति की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का आग्रह किया गया है।