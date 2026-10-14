बिहार: बक्सर में ग्रामीण विकास मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा, आवास योजना की गड़बड़ियों की जांच का निर्देश

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समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को वास्तविक रूप से मिलना चाहिए और योजनाओं का असर धरातल पर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जी राम जी योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि इसके तहत होने वाले कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।मंत्री ने आवास योजना में सामने आई गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए उनकी जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई से जुड़े कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने पर भी जोर दिया गया।बैठक में जीविका के माध्यम से सुधा दूध उपलब्ध कराने को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ काम करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और आम लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।