फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   purnia-bhawanipur-government-amin-arrested-20000-bribe-vigilance-team

बिहार: प्रखंड कार्यालय के पास चाय दुकान पर बिछाया जाल, 20 हजार की घूस लेते अमीन गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 03:27 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 15 Oct 2026 03:27 PM IST
सार

पूर्णिया के भवानीपुर में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जमीन की मापी के बदले 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए सरकारी अमीन प्रमोद उरांव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीड़ित की शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने यह कार्रवाई की।

विज्ञापन
purnia-bhawanipur-government-amin-arrested-20000-bribe-vigilance-team
जमीन की मापी के लिए मांग रहा था घूस, निगरानी टीम ने अमीन को रंगे हाथ पकड़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड कार्यालय परिसर से एक सरकारी अमीन को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अमीन की पहचान भवानीपुर अंचल में पदस्थापित प्रमोद उरांव के रूप में हुई है। अमीन की अचानक गिरफ्तारी से अंचल सह प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निगरानी टीम का नेतृत्व सीनियर डीएसपी संतोष कुमार ने किया।

विज्ञापन

मामले को लेकर पीड़ित विलास साह ने बताया कि अमीन प्रमोद उरांव जमीन की मापी करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत नहीं देने पर वह मापी करने नहीं जाता था, जिसके कारण उन्हें अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इससे परेशान होकर उन्होंने निगरानी विभाग को लिखित शिकायत दी थी।

विज्ञापन

मामले की जानकारी देते हुए निगरानी विभाग के सीनियर डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि माधवनगर निवासी पीड़ित विलास साह ने अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। आरोप है कि अमीन प्रमोद उरांव जमीन की मापी करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत नहीं देने पर वह मापी करने नहीं जाता था, जिसके कारण पीड़ित को अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- राघोपुर नाव हादसा: 13 बच्चों के शव गंगा में क्यों विसर्जित किए गए? जानिए पीढ़ियों पुरानी परंपरा

रिश्वत मांगे जाने से परेशान पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की। विभाग की ओर से शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके बाद टीम ने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर जाल बिछाया। जैसे ही पीड़ित ने अमीन को 20 हजार रुपये सौंपे, पहले से मुस्तैद निगरानी टीम ने छापेमारी कर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद निगरानी टीम आरोपी अमीन को अपने साथ लेकर रवाना हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed