फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Advocate Murder Solved in 12 Hours, 5 Accused Arrested with Pistol and Cartridges

बिहार: कटिहार में अधिवक्ता गुड्डू की हत्या, 12 घंटे में पांच आरोपी गिरफ्तार; देसी पिस्टल समेत चाकू बरामद

Tue, 06 Oct 2026 05:13 PM IST
पूर्णिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्णिया Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Tue, 06 Oct 2026 05:13 PM IST
सार

कटिहार में अधिवक्ता अजीजुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी की चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 12 घंटे में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर देसी पिस्टल, कारतूस, चाकू, वाहन और मोबाइल बरामद किए। जमीन विवाद की बात सामने आई है।

 

विज्ञापन
Advocate Murder Solved in 12 Hours, 5 Accused Arrested with Pistol and Cartridges
पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता अजीजुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी की चाकू मारने के बाद गोली चलाकर हत्या कर दी गई। वारदात हरीगंज चौक और पटेल चौक के बीच हुई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अधिवक्ता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर नगर थाना में मामला दर्ज किया गया।

विज्ञापन

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी परिचय कुमार के निर्देश पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: 24 घंटे में पलटा सियासी खेल! जनसुराज से जुड़े राजकिशोर सिंह फिर भाजपा के साथ, जानें संदेश में क्या कहा?

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद रेहान, मोहम्मद अशफाक, इनायत, मोहम्मद महफूज और मुन्ना उर्फ अख्तर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी रामपाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

एसपी परिचय कुमार ने बताया कि अधिवक्ता की बहन की जमीन को लेकर आरोपियों से विवाद था। इस विवाद को लेकर एक बार कोर्ट परिसर में और एक बार दूसरी जगह मृतक अधिवक्ता ने आरोपियों की पिटाई की थी। पुलिस के अनुसार, इसी विवाद के चलते बदला लेने की नीयत से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब हत्या की पूरी साजिश और घटना में शामिल अन्य कड़ियों की जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed