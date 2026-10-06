बिहार: सीएम बनने के बाद पहली बार रोहतास पहुंचे सम्राट चौधरी, 412.9 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रोहतास पहुंचे सम्राट चौधरी ने जिले को कुल 412.9 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने रोहतास को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के साथ जिले में एयरपोर्ट निर्माण की भी घोषणा की।

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय करूप में आयोजित सेवा सेतु अभियान एवं सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने के लिए सरकार महीने में दो बार सहयोग शिविर आयोजित कर रही है।

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उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का 10 दिनों के अंदर निपटारा किया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नोटिस के साथ निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अब तक 13 हजार लोगों को पहला नोटिस, 9 हजार लोगों को दूसरा नोटिस और 600 लोगों को तीसरा नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर आवेदन का निपटारा नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी।

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सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले महिलाओं के हाथ में 5 हजार करोड़ रुपये का भी व्यवसाय नहीं था, लेकिन आज 1.36 लाख करोड़ रुपये का मार्केट महिलाओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और 40 लाख महिलाओं को पशु सखी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने और शिक्षण संस्थानों के आसपास बेटियों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस दीदी को भी जिम्मेदारी दी गई है।मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक राज करने वाली पार्टी ने बिहार के गरीबों को 50 लाख इंदिरा आवास भी नहीं दिए, जबकि नरेंद्र मोदी ने कम समय में बिहार के 62 लाख लोगों को पक्का आवास देने का काम किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ हर घर बिजली पहुंचाने का भी काम किया है।बिहार से मजदूरों के पलायन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश-विदेश से लोगों को बुलाकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार से प्रतिवर्ष 12 लाख लोग पलायन करते हैं। इन्हें रोकने के लिए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2030 के बाद बिहार का कोई गरीब रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा।रोहतास दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले में 125 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 52 योजनाओं की आधारशिला रखी। सासाराम बाईपास सड़क का भी उद्घाटन किया गया। इससे शहर को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, विधायक सुशील पांडेय, सासाराम विधायक स्नेहलता कुशवाहा, चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, दिनारा विधायक आलोक सिंह, डेहरी विधायक सोनू सिंह और विधायक वशिष्ठ सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।