बिहार: अधेड़ की हत्या से हड़कंप, चेहरे और सीने पर मिले गहरे जख्म; एनएच-19 पर हादसे में बाइक सवार की मौत

रोहतास जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मंगलवार की सुबह हत्या और सड़क हादसे की दो घटनाओं से सनसनी फैल गई। करगहर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि दरिगांव थाना क्षेत्र में मां ताराचंडी धाम के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

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करगहर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में मृतक की पहचान स्वर्गीय राधाकिशुन तिवारी के 50 वर्षीय पुत्र जनार्दन तिवारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जनार्दन तिवारी सोमवार की रात खाना खाने के बाद घर से खेत की ओर निकले थे, लेकिन पूरी रात वापस नहीं लौटे। मंगलवार की सुबह उनका शव गांव में दलित बस्ती की ओर जाने वाले रास्ते पर खून से लथपथ मिला।गांव में शव मिलने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक के चेहरे और सीने पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। इससे धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, परिजनों ने किसी से दुश्मनी होने की बात से इनकार किया है।घटना की सूचना मिलने पर करगहर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सासाराम भेज दिया है। हत्या के कारणों का पता लगाने और वारदात में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है।दूसरी घटना दरिगांव थाना क्षेत्र में मां ताराचंडी धाम के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर हुई। मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मंटू दास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी अमलनाथ दास के पुत्र थे।

बताया जाता है कि हुगली निवासी देबदुलाल रायचौधरी अपने मित्र मंटू दास के साथ बाइक से लंबी यात्रा पर निकले थे। दोनों बनारस से कोलकाता लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवे के कट से अचानक एक ई-रिक्शा सामने आ गया। ई-रिक्शा से बचने के प्रयास में बाइक असंतुलित हो गई और हादसा हो गया। दुर्घटना में देबदुलाल रायचौधरी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।